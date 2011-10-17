Головне на 17 жовтня

Фінанси

Уряди країн ЄС зобов`язалися спільно вживати антикризові заходи

Уряди європейських країн зобов`язалися спільно вживати антикризові заходи.

Як передає Бі-Бі-Сі, про це заявив міністр фінансів Франції Франсуа БАРУАН.

За його словами, європейські уряди взяли на себе зобов`язання відповідати на кризу спільно, і майбутній саміт "великої двадцятки" "буде вирішальним для світового зростання".

У п`ятницю та суботу в Парижі проходила зустріч міністрів фінансів і глав центральних банків країн G20, які повинні підготувати майданчик для переговорів глав держав "двадцятки" на саміті в Канні 3 та 4 листопада.

Міністри фінансів і глави Центробанків "великої двадцятки" завершили переговори про способи вирішення європейської боргової кризи і його загрозу світовій економіці. Одним з основних питань стало обговорення заходів стабілізації єврозони і, в тому числі, можливість Міжнародного валютного фонду прийти на допомогу європейським країнам.

Глава МВФ Крістін ЛАГАРД зауважила, що картина світової економіки погіршується.

У комюніке G20 сказано, що учасники саміту організації обговорять питання збільшення резервів Міжнародного валютного фонду.

Раніше проти збільшення МВФ виступали США.

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G20 узгодила заходи для підтримки світової економіки

Міністри фінансів і голови центробанків провідних світових економік (G20) за підсумками своєї зустрічі в Парижі ухвалили комюніке, у якому визначили заходи, необхідні для відновлення довіри до глобальної фінансової системи, забезпечення її стабільності і зростання світової економіки.

Як повідомляє ICTV, члени G20 висловили готовність виконати зобов`язання, взяті на себе за підсумками зустрічі у вересні в Вашингтоні.

G20 вітає "амбітну реформу" економічної системи Європи і завершення країнами зони євро реалізації рішень, ухвалених країнами валютного блоку 21 липня та спрямованих на збільшення обсягу та підвищення гнучкості інструментарію Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF).

G20 розраховує на продовження роботи з посилення EFSF з метою стримування кризи, а також на відчутні результати засідання Європейської ради 23 жовтня, на якому буде запропоновано цілісний план подолання поточних проблем.

"Двадцятка" досягла прогресу щодо узгодження плану дій, який внесуть до порядку денного майбутнього саміту глав країн-членів G20 у Каннах. Цей план передбачає низку заходів для зниження уразливості економіки та зміцнення заасад стійкого і збалансованого економічного зростання.

Як наголошується, при реалізації усіх узгоджених заходів "двадцятка" прагнутиме стимулювати економічне зростання, соціальну інтеграцію і підвищувати рівень зайнятості.

G20 також висловлює свою прихильність забезпеченню стабільності банківської системи та фінансових ринків.

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Литвин пропонує парламенту 20 жовтня розглянути проект держбюджету-2012

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує парламенту на вечірньому засіданні 20 жовтня розглянути проект державного бюджету на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За його словами, необхідно розпочати розгляд проекту бюджету «на вечірньому засіданні у четвер і провести його відповідно до вимог Регламенту (Верховної Ради) і Бюджетного кодексу».

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня, Верховна Рада України прийняла до розгляду урядовий проект державного бюджету України на 2012 рік.

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ПЕК

Янукович і Медведєв у Донецьку «продовжать дискусію по енергетиці» - представник Кремля

Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ і Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ у рамках Другого Українсько-Російського міжрегіонального економічного форуму в Донецьку 18 жовтня проведуть зустріч у вузькому складі й, можливо, продовжать обговорювати питання енергетики.

Про це повідомив журналістам помічник Президента РФ Сергій ПРИХОДЬКО, передає РІА «Новости».

"На зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ буде піднято й інші питання, не лише регіональне співробітництво, але й питання продовження політичного діалогу між Росією та Україною, питання, пов`язані з підготовкою в Москві в грудні саміту СНД, можливо, питання проведення засідання Міждержавної комісії Росії та України, питання інвестиційного та гуманітарного співробітництва, питання співробітництва у високотехнологічних галузях", - сказав помічник Президента РФ.

"Я думаю, буде продовжена дискусія й по енергетиці", - додав він.

Представник Кремля зазначив, що в рамках обговорення співробітництва у високотехнологічних галузях можуть бути підняті питання співробітництва в космічній і авіаційних галузях, зокрема "по Ан-70 і програмі "Дніпро".

За словами С.ПРИХОДЬКА, російська сторона також може поділитися з Україною інформацією про формування Митного союзу, якщо Україна виявить цікавість до цієї теми - оскільки зміцнення цього інтеграційного об`єднання позначатиметься й на двосторонніх російсько-українських відносинах.

Після зустрічі у вузькому складі глави держав вирушать на пленарне засідання форуму. Як очікується, В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ також проведуть спільну прес-конференцію й побувають на виставці, що проходить у рамках форуму, яка також присвячена розвитку міжрегіонального й прикордонного співробітництва.

Він нагадав, що перша подібна зустріч за участю глав держав пройшла 4 жовтня 2010 року в Геленджику, в ході неї було прийнято програму міжрегіонального і прикордонного співробітництва двох країн на 2011-2016 роки.

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Видобуток газу в Україні за 9 місяців скоротився на 0,7%, нафти – на 6%

Українські нафтогазовидобувні підприємства в січні-вересні ц.р. скоротили видобуток природного газу на 0,7%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 14,3 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, в січні-вересні ц.р. видобуток нафти в Україні скоротився на 5,9%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 1,828 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні за 9 місяців ц.р. скоротився на 8,3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 655,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного збільшився на 9,0% – до 0,536 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році, за даними Держкомстату, українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 5,5%, порівняно з 2009 роком, до 19,1 млрд. куб. м. У 2010 році видобуток нафти в Україні скоротився на 11,5%, порівняно з 2009 роком, до 2,566 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні в 2010 році скоротився на 8,8%, порівняно з 2009 роком, до 928,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного скоротився на 12,0% – до 655,0 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», які входять у структуру НАК «Нафтогаз України».

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Україна зобов`язалася впровадити «третій енергопакет» ЄС до 2015 року – огляд OSW

Варшава. Українська влада на початку жовтня зобов`язалася упровадити положення «третього енергетичного пакету», що визначає правила роботи на енергетичному ринку Європейського Союзу, до 2015 року.

Про це йдеться в огляді Центру східних досліджень (OSW, м. Варшава), який має у своєму розпорядженні УНІАН.

За даними центру, відповідне зобов`язання, окрім України, узяли на себе інші країни - підписанти Трактату про Енергетичну співдружність (WE) на міністеріальному засіданні у Кишиневі 6 жовтня 2011 року (Балканські країни + Молдова – УНІАН).

Експерти центру зазначили, що упровадження «третього енергопакету» дозволить українцям посилити свою позицію у переговорах з головним постачальником газу до країни - російським «Газпромом», утруднить йому отримання контролю над національною газотранспортною системою, а також отримання доступу на внутрішній ринок газу в Україні.

Крім того, Україна поліпшить імідж надійної країни - транзитера енергоносіїв до Євросоюзу.

Аналітики польського центру назвали згоду країн WE упровадити положення «третього енергопакету» успіхом європейської енергетичної політики, який дозволить посилити енергетичну безпеку і сприятиме євроінтеграції країн – підписантів, що не входять до ЄС.

Водночас, експерти назвали "дуже складним" упровадження пакету в такі короткі терміни, зауваживши, що документ не передбачає жодних санкцій за невиконання узятих на себе зобов`язань.

«Результатом упровадження "третього пакету" в країнах WE будуть серйозні зміни на їхніх енергетичних ринках, оскільки пакет приведе до лібералізації ринків і реструктуризації енергетичних державних компаній», - зазначили в OSW.

Аналітики помітили, що документ також включає положення, що утрудняють отримання контролю над інфраструктурою з транспортування енергоносіїв, які повинні набути чинності з 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна, яка підписала протокол про приєднання до Енергетичної співдружності у вересні 2010 року, стала повноправним членом цієї організації з лютого 2011 року.

Довідка УНІАН. Єврокомісія представила «третій енергетичний пакет», який визначає нові правила гри на енергетичному ринку, в 2007 році.

Документ, зокрема, передбачає, що компанії-продавці газу і електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін. Окремо в документі прописано, що ці правила повинні застосовуватися не тільки до європейських компаній, але й до фірм з третіх країн, що працюють в ЄС.

Крім того, документ передбачає рівний доступ до транзитних потужностей країн - підписантів (Third-Party Access).

Проти упровадження положень «третього енергопакету» в Україні виступає Російська Федерація, яка поставляє через Україну близько 80% свого газового імпорту до Євросоюзу.

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Україна поновила поставки електроенергії у Польщу - джерело

ТОВ "Східенерго", що входить в структуру найбільшої частки енергетичного холдингу ДТЕК, у понеділок, 17 жовтня, почало експортні постачання електроенергії у напрямку Польщі.

Про це УНІАН повідомило джерело в НЕК "Укренерго".

"Сьогодні о 0.00 експортні постачання по лінії Добротвірська ТЕС - Замость почалися", - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши інших подробиць.

Крім того, польський оператор PSE 7 жовтня провів аукціон на українсько-польський переріз з боку Польщі, у якому брали участь два учасники, у результаті аукціону переріз був реалізований за ціною 0,22 злотих за МВт/год.

Переможець аукціону отримав право використання перерізу на період з 15 жовтня по 31 грудня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ "Східенерго" і ТОВ "Пауер Трейд", що входять в структуру холдингу ДТЕК, придбали доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 615 МВт у напрямках у Білорусь, Молдову і Польщу для експорту електроенергії в жовтні. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" з посиланням на підсумки місячного аукціону, проведеного компанією у вівторок, 11 жовтня.

Згідно з повідомленням, зокрема, "Східенерго" придбала 350 МВт українсько-білоруського перерізу і 215 МВт перерізу у напрямку в Польщу, а "Пауер Трейд" 50 МВт перерізу "ОЕС України - ОЕС Молдови".

Усі лоти придбані за стартовою ціною 1 тис. грн.

Лоти російського перерізу загальним об`ємом 1600 МВт і два лоти молдавського перерізу потужністю 300 МВт були зняті з торгів через відсутність попиту.

Крім того, 27 вересня оператор енергосистеми Польщі PSE Operator S.A. оголосив власний аукціон на продаж перерізу "Замость-Добротвір" з можливістю експортно-імпортних операцій в період з 15 жовтня по 31 грудня 2011 року.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних постачань електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК "Укрэнерго" доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюють експорт.

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Транспорт/Зв`язок

Радіоелектронні засоби, які реалізують в Україні, будуть маркувати

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) на черговому засіданні прийняла за основу проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку маркування радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв, які ввозяться з-за кордону, виробляються й реалізуються в Україні».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Проект передбачає, що маркуванню підлягає кожна одиниця радіообладнання, що дозволена до застосування на території України в смугах радіочастот загального користування незалежно від її типу (моделі) та галузі застосування. Маркування поширюється на радіообладнання, що ввозиться з-за кордону, виготовляється або реалізується в Україні суб`єктами господарювання у встановленому законодавством порядку. Документ містить також перелік радіоелектронних засобів, які не підлягають обов`язковому маркуванню.

Проект також визначає основні правила маркування радіоелектронних засобів обліковими марками, їх виготовлення, облік тощо.

Документ розроблено відповідно до ст. 29 Закону України „Про радіочастотний ресурс України” для визначення вимог до процедури маркування радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв обліковими марками з даними контрольно-облікової інформації.

Проектом Порядку визначено, що маркування радіообладнання обліковими марками здійснюється з метою забезпечення контролю за його оборотом в Україні, сприяння захисту українського ринку від неякісного і не дозволеного до застосування радіообладнання, а також запобігання, виявлення й усунення порушень законодавства у сфері телекомунікацій та захисту прав споживачів.

Документ буде оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЗ для громадського обговорення.

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Даїшники розпочали облаву на водіїв мопедів - ЗМІ З кінця минулого тижня в Україні діють нові правила дорожнього руху. Відтепер для управління мопедом або скутером треба мати права категорії А1 і бути в мотошоломі (штраф - 600 гривень). Інспектори ДАІ вже почали штрафувати водіїв "двоколісних".

Крім того, за новими правилами, даїшнику можна лише показувати права, а не передавати йому в руки, на чужій машині дозволяється їздити без довіреності, а лише з техпаспортом.

Вже у неділю, 16 жовтня, на трасах в Києві чергувало чимало патрулів, більшість з яких ловили порушників на свій скандальний "Візир", цитує газету "Сегодня" ТСН.

"Ці правила - однозначно на краще. Тому що тепер водіям мопедів і скутерів потрібно обзавестися правами. Тобто, наприклад, 14-річні підлітки вже не зможуть сісти за кермо, а дочекаються 16 років і навчаться водінню. Тепер будемо жорсткіше розбиратися з юними порушниками, щоб неповадно було", - заявив журналістам інспектор, який чергував біля стаціонарного поста ДАІ "Сосновий бір" на Житомирській трасі.

Самі ж скутеристи на нові правила відреагували негативно. "Мопеди втратили свої пільги (можливість їздити на них без прав – прим. ред.). Тепер молода людина не купуватиме мопед, а, зібравши грошей, купить більш потужний транспорт бувший у вжитку. Тобто починати буде з серйозного мототранспорту, що може призвести до аварій", - впевнений віце-президент скутер-клубу Артем Холодов.

За словами Холодова, вартість навчання на категорію А1 - майже 1500 гривень, а вартість мопеда - в середньому 3 тисячі грн. "При перепродажі мопеда на документи доведеться витратити також близько тисячі гривень, тому транспорт стає невигідним", - резюмував Холодов.

Юристи вважають, що зміни в дорожніх правилах спричинять новий виток корупції. "Що стосується прав на мопеди та скутери, то після того, як вони стали обов`язковими, почнеться бардак", - впевнений юрист Олексій Святогор.

"У інспекторів буде привід до кожного причепитися, взяти з водія якісь гроші, якщо у того виявиться прав. Другий момент - підлітки як їздили, так і будуть їздити. Плюс до всього в МВС є норма, згідно з якою не можна переслідувати людину, яка порушила ПДР на мототранспорті. Але, навіть зупинивши такого скутериста, з ним буде багато клопоту - за законом, наприклад, підлітка складно залучити до адміністративної відповідальності. А скільки по селах на скутерах їздить бабусь і дідусів без прав? У них теж будуть запитувати права категорії А1?!", - розповів юрист.

У ДАІ зауважили, що ще не аналізували зміни в правилах, але запевнили, що будуть ретельно відслідковувати хабарників і карати винних, а запровадження прав на скутери та мопеди, на їхню думку, знизить аварійність і травматизм на дорозі.

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Справа Тимошенко

Тимошенко просить слідчих СБУ залучити Власенка в якості її захисника

Колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні звернулася з офіційною заявою до слідчих СБУ з проханням залучити в якості її захисника в рамках порушеної проти неї кримінальної справи щодо боргів ЄЕСУ перед Міністерством оборони Росії народного депутата Сергія ВЛАСЕНКА.

Про це С.ВЛАСЕНКО заявив в коментарі УНІАН.

«Юлія Володимирівна сьогодні подала заяву, в якій наполягає на тому, що хоче бачити мене в якості свого захисника», - сказав С.ВЛАСЕНКО, підкресливши при цьому, що він вже має в своєму розпорядженні та надав представникам слідства відповідні документи, які підтверджують його повноваження бути захисником Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами С.ВЛАСЕНКА, після вказаних процедур слідчий повинен винести постанову щодо залучення чи незалучення його в якості захисника.

На запитання, чи відбувались сьогодні якісь слідчі дії щодо Ю.ТИМОШЕНКО в рамках нової порушеної проти неї кримінальної справи, він сказав, що такі дії не можуть проводитися за відсутності сторони захисту.

На запитання, коли відповідно до чинного законодавства, слідчий може надати дозвіл йому брати участь в якості захисника Ю.ТИМОШЕНКО, С.ВЛАСЕНКО сказав, що чинні законодавчі акти передбачають винесення слідчим рішення протягом трьох днів.

«Я не думаю, що він буде затягувати», - додав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ‘ЯНКО заявив, що стосовно Ю.ТИМОШЕНКО порушено нову кримінальну справу - за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

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Агро

Аграрії вже намолотили 45,84 млн. тонн зерна – Мінагропрод

Аграрії України станом на понеділок, 17 жовтня, намолотили 45,84 млн. тонн зерна.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зернові й зернобобові культури зібрано з площі 13,6 млн. га, що становить 88% від прогнозу. Середня врожайність культур становить 33,8 ц/га проти 27,4 ц/га минулого року.

Кукурудзу на зерно зібрано з 1,86 млн. га (52% від прогнозу), намолочено 10,46 млн. тонн, середня врожайність становить 56,2 ц/га (у 2010 році – 43,3 ц/га).

Гречку зібрано з 0,27 млн. га (96% від прогнозу), намолочено 0,31 млн. тонн, середня врожайність - 11,3 ц/га (у 2010 р. - 8,2 ц/га).

Просо обмолочено на 0,15 млн. га (98% від прогнозу), намолочено 0,29 млн. тонн при середній врожайності 19,1 ц/га (у 2010г. - 15,3 ц/га).

Рис зібрано з 0,02 млн. га (61% від прогнозу), отримано 0,11 млн. тонн при середній врожайності 59,9 ц/га (у 2010г. – 55,7 ц/га).

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, виробництво зернових культур у 2011 році становитиме близько 53 млн. тонн.

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У вівторок у деяких регіонах очікують дощі з мокрим снігом

Завтра у південних, східних і більшості центральних областей України очікують дощі з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Гідрометцентрі, 18 жовтня у південних, східних і більшості центральних областей хмарно, дощі, місцями сильні, вночі подекуди з мокрим снігом; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла. У Криму дуже сильний дощ; температура вночі 6-11° тепла, вдень 10-15°. На іншій території мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у північних областях (окрім Житомирської) місцями невеликий дощ; температура вночі 1-6° морозу, вдень 5-10° тепла; у Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°. Вітер в Україні північно-східний, 5-10 м/с, у південній і східній частині місцями пориви 17-22 м/с.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 5-10° тепла.

У столиці також без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.

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