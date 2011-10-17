Курс НБУ на 18.10.11

Офіційний курс НБУ на 18.10.11100 USD США - 797.5700 (на 17 жовтня - 797.5700)100 EUR - 1098.7324 (на 17 жовтня - 1101.2049)10 RUR - 2.5948 (на 17 жовтня - 2.5736)Облікові курси банківських металів на 18.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-134709.57 (на 17 жовтня-133672.73)961XAG10Срібло-2576.15 (на 17 жовтня-2537.87)962XPT10Платина-125537.52 (на 17 жовтня-123304.32)964XPD10Паладій-51203.99 (на 17 жовтня-48252.99)

Офіційний курс НБУ на 18.10.11 100 USD США - 797.5700 (на 17 жовтня - 797.5700) 100 EUR - 1098.7324 (на 17 жовтня - 1101.2049) 10 RUR - 2.5948 (на 17 жовтня - 2.5736) Облікові курси банківських металів на 18.10.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 134709.57 (на 17 жовтня - 133672.73) 961 XAG 10 Срібло - 2576.15 (на 17 жовтня - 2537.87) 962 XPT 10 Платина - 125537.52 (на 17 жовтня - 123304.32) 964 XPD 10 Паладій - 51203.99 (на 17 жовтня - 48252.99)

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