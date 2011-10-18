Сьогодні Янукович і Медведєв проведуть переговори у рамках форуму у Донецьку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ сьогодні у Донецьку візьмуть участь у роботі другого Українсько-Російського міжрегіонального економічного форуму тему: «Науково-технічне співробітництво регіонів і міжрегіональна виробнича кооперація».

За інформацією прес-служби Кремля, в рамках форуму намічено проведення двосторонньої зустрічі Д.МЕДВЕДЄВА і В.ЯНУКОВИЧА, в ході якої планується розглянути весь комплекс російсько-українського порядку денного, хід реалізації принципових домовленостей, у т.ч. досягнутих у Завідово 24 вересня ц.р.".

Передбачено підписання низки двосторонніх документів, у т.ч. міжурядових угод про порядок перетину російсько-українського державного кордону жителями прикордонних регіонів і про співробітництво та взаємодію у сфері розвитку пунктів пропуску через російсько-український державний кордон.