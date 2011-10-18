ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Українці уперше за два останні роки почали забирати депозити з банків", у якому пише: минулого місяця, уперше з вересня 2009-го, був зафіксований сукупний відтік вкладів населення з банків - "мінус" 2,75 млрд. грн. Причому, скорочення сталося виключно за рахунок гривневого портфеля, який зменшується вже другий місяць поспіль…

http://delo.ua/finance/ukraincy-vpervye-za-dva-poslednih-goda-nachali-zabirat-depozity-166284/

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Також "Дєло" у публікації "Янукович не збирається звільняти Тимошенко з в'язниці" пише: опозиція запропонувала варіант, згідно з яким президент Янукович може в найкоротші терміни відновити довіру перед Європою за вирок Тимошенко. Проте, він все ще у роздумах. Главу держави більше турбує зустріч з Медведєвим…

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-janukovich-ne-sobiraetsja-osvobozhdat-timoshenko-iz-tjurm-166289/

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"Дєло" у публікації "Путін хоче правити Росією як Брежнєв - до кінця життя свого" пише: прем'єр РФ повертається в Кремль, щоб, "зшиваючи на живу нитку", сучасна Росія не скотилася в недавнє минуле …

http://delo.ua/world/putin-hochet-pravit-rossiej-kak-brezhnev-do-konca-zhizni-svoej-166294/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Україна застосує до Європи силу струму", у якому пише: плани Європейського союзу з реформування енергетичного ринку відкривають широкі перспективи для українських енергетичних компаній. Частка найдорожчої - вітрової - електроенергії в країнах ЄС у найближчі 40 років повинна вирости з нинішніх 5% до 49%, тоді як Україна робить ставку на теплову і атомну електроенергію. Експерти вважають, що це забезпечить країні стабільний ринок збуту, а також підвищить привабливість її електроенергетики в очах інвесторів…

http://www.kommersant.ua/doc/1797372

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Банки зароблять на людях", у якому пише: у відсутності валютних позик і високих ризиків кредитування підприємств банки почали активними темпами видавати роздрібні позики в національній валюті. З початку року портфель кредитів фізичних осіб виріс вже на 25%. При цьому банки роблять ставку на споживче кредитування, не побоюючись появи протермінованих боргів - ці ризики закладаються в ціну позик. На думку експертів, найактивніше видаватимуть кеш-кредити…

http://www.kommersant.ua/doc/1797497

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Видання "Економічні вісті" публікує матеріал "Купівля подвоїть видобуток газу", у якому пише: "Чорноморнафтогаз" має намір збільшити удвічі видобуток природного газу за рахунок освоєння нових родовищ. Для цього за підтримки "Нафтогазу", у структуру якого він входить, отримують нову техніку. Але експерти також звертають увагу на важливість вдосконалення законодавчої бази і створення державою сприятливих умов для залучення інвестицій…

http://state.eizvestia.com/full/pokupka-udvoit-dobychu-gaza

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Вагони пустять під укіс», у якому пишуть: "Укрзалізниця" продовжує програму скорочення сектора пасажирських перевезень. Адміністрація має намір списати цілу партію пасажирських вагонів нічних потягів, яка рівна майже половині закупленого рухомого складу за останні 10 років. Експерти критикують ініціативу позбавлення від нічних маршрутів і упевнені, що в цьому немає необхідності…

http://markets.eizvestia.com/full/vagony-pustyat-pod-otkos

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"Економічні вісті" публікують матеріал "Бички не тушаться", у якому пишуть: фатальний законопроект про заборону реклами на тютюнові вироби стає скандальним. Проте, згідно з обіцянками, які дала ВООЗ Україна, курцям не уникнути гонінь …

http://state.eizvestia.com/full/bychki-ne-tushatsya

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Газета "Сьогодні" в публікації "Слюсарям і айтішникам знайти роботу найпростіше" пише: в Україні у два рази скоротилося число тих, хто шукає роботу …

http://www.segodnya.ua/news/14299918.html

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Також "Сьогодні" в публікації "Бюджет-2012: кому додали мільйонів, а кого - "обділили" пише: фінансування серйозно збільшили майже усім силовим структурам. Говорять, будуватимуть корвети і переодягатимуться…

http://www.segodnya.ua/news/14299960.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" в публікації "Поступовий ріст в промисловості змінився спадом" пише: у вересні російська промисловість не показала навіть в'ялого росту, який спостерігали останні півроку. Оптимістів, які працювали на склад, більше немає: промисловість боїться нової кризи…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1395299/optimizm_zakonchilsya

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Також "Відомості" в публікації "Як падіння нафтових цін позначиться на російських новобудовах" пишуть: у разі падіння цін на нафту до $80 за баррель, російський ринок нового житла у 2012 р. може скоротитися удвічі, а ціни практично не зміняться…

http://www.vedomosti.ru/realty/news/1395298/metr_i_barrel

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Видання "Ізвєстія" у публікації "Про долі нашої інтеграції" пише: у відповідь на опубліковану статтю Володимира Путіна про інтеграцію на пострадянському просторі свою думку про Євразійський союз висловлює президент Білорусії Олександр Лукашенко…

http://izvestia.ru/news/504081

(УНІАН)