Сьогодні Янукович і Медведєв проведуть зустріч у "вузькому складі"

Сьогодні Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ і Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ у рамках Другого Українсько-Російського міжрегіонального економічного форуму в Донецьку 18 жовтня проведуть зустріч у вузькому складі й, можливо, продовжать обговорювати питання енергетики.

Як повідомив помічник Президента РФ Сергій ПРИХОДЬКО, "на зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ буде піднято й інші питання, не лише регіональне співробітництво, але й питання продовження політичного діалогу між Росією та Україною, питання, пов`язані з підготовкою в Москві в грудні саміту СНД, можливо, питання проведення засідання Міждержавної комісії Росії та України, питання інвестиційного та гуманітарного співробітництва, питання співробітництва у високотехнологічних галузях", - сказав помічник Президента РФ.

"Я думаю, буде продовжена дискусія й по енергетиці", - додав він.

Представник Кремля зазначив, що в рамках обговорення співробітництва у високотехнологічних галузях можуть бути підняті питання співробітництва в космічній і авіаційних галузях, зокрема "по Ан-70 і програмі "Дніпро".

За словами С.ПРИХОДЬКА, російська сторона також може поділитися з Україною інформацією про формування Митного союзу, якщо Україна виявить цікавість до цієї теми - оскільки зміцнення цього інтеграційного об`єднання позначатиметься й на двосторонніх російсько-українських відносинах.

Після зустрічі у вузькому складі глави держав вирушать на пленарне засідання форуму. Як очікується, В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ також проведуть спільну прес-конференцію й побувають на виставці, що проходить у рамках форуму, яка також присвячена розвитку міжрегіонального й прикордонного співробітництва.

Він нагадав, що перша подібна зустріч за участю глав держав пройшла 4 жовтня 2010 року в Геленджику, в ході неї було прийнято програму міжрегіонального і прикордонного співробітництва двох країн на 2011-2016 роки.

Тим часом, у Донецьку тривала активна підготовка до зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА, які візьмуть участь в Українсько-російському форумі 18 жовтня.

На прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ сказав: "Донецьк гідно зустріне Президента Російської Федерації Д.МЕДВЕДЄВА".

«Тут немає ніякої показухи. Ми як нормальні господарі, які чекають гостей, готуємо наше місто і нашу область до цих важливих подій. Коли господиня чекає гостей, вона ж не сміття з-під дивану вимітає, вона все прикрашає, робить краще», - зазначив А.ШИШАЦЬКИЙ.

Головними вимогами протокольної служби Президента Росії, ща словами А.ШИШАЦЬКОГО, є безпека і комфорт.

«Це робочий візит, робоча зустріч, все йде в нормальному, спокійному руслі. Йде співпраця між протоколами держав, між нашими країнами. Немає якихось надзвичайних вимог. Вимоги звичайні, протокольні. Насамперед, важлива безпека наших гостей. Перше - це безпека і комфорт», - зазначив він.

На запитання журналістів про те, як Донецьк забезпечуватиме комфортне перебування Д.МЕДВЕДЄВА, губернатор відповів: «Це хороша злітна смуга, проїзд трасою, яку відремонтували, і вона в пристойному стані. Досить гідний «Експо-Донбас». Висвітлення, спілкування з журналістами, я думаю, теж буде комфортним».

Нагадаємо, 18 жовтня в Донецьку відбудеться Другий Українсько-російський міжрегіональний економічний форум, в якому візьмуть участь Президенти України і РФ.