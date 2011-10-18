Київ готовий відтермінувати угоду з ЄС про асоціацію - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Київ готовий перенести на більш пізній термін підписання угоди про асоціацію і створення Зони вільної торгівлі, намічене на грудень, якщо європейські лідери будуть до цього не готові у зв`язку зі "справою Тимошенко". Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає РІА «Новости».

«Якщо Європа або Україна з якоїсь причини не готова для цього (підписання угоди), це означає, що рішення може бути ухвалене пізніше», - сказав український Президент.

Планувалося, що угоду про асоціацію і створення Зони вільної торгівлі буде остаточно оформлено в грудні й ратифіковано влітку 2012 року.

Екс-прем`єр України Юлія ТИМОШЕНКО 11 жовтня була засуджена до семи років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів між "Нафтогазом України" і "Газпромом" у 2009 році. Нинішня українська влада вважає невигідним підписаний при Ю.ТИМОШЕНКО газовий контракт і добиваються його перегляду.

У ЄС вирок Ю.ТИМОШЕНКО кваліфікували як політично мотивований, заявивши, що це може спричинити перегляд двосторонніх відносин ЄС з Україною, зокрема укладення договору про асоціацію.

Українська влада заперечує наявність політичної складової в кримінальному переслідуванні екс-прем`єра.

Коментуючи рішення суду, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, проте, визнав, що вирок Ю.ТИМОШЕНКО ускладнить євроінтеграцію України. Він сказав, що вердикт суду був визначений у рамках чинного Кримінально-процесуального кодексу, але зазначив, що це не остаточне рішення.

Офіційний Київ проголосив євроінтеграцію стратегічною метою України. Країна веде переговори з Брюсселем про лібералізацію візового режиму; до кінця 2011 року очікується парафування угоди з ЄС про асоціацію, частиною якого буде положення про зону вільної торгівлі.

Українські ЗМІ у понеділок повідомили, що Євросоюз погодиться продовжити переговори з Україною за угодою про асоціацію, якщо засуджена екс-прем`єр Ю.ТИМОШЕНКО вийде на волю. Президент України В.ЯНУКОВИЧ 20 жовтня може відвідати Брюссель. За даними ЗМІ, під час цього візиту могла б бути узгоджена угода про асоціацію.