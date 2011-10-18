СК «Арсенал Страхування» підписала Генеральний договір про співпрацю з ТОВ «Туртесс Тревел»

СК "Арсенал Страхування" розробила спеціальні програми (Classic, Lux, VIP) зі страхування клієнтів, туроператорів і турагентств на час поїздки за кордон або по території України і в жовтні 2011 року підписала Генеральний договір про співпрацю з ТОВ "Туртесс Тревел" у галузі страхування туристів. Про це йдеться в релізі СК, переданому агентству УНІАН.

Туристичні вояжі по Україні і за кордон, відпочинок на курорті, навчання і ділові поїздки, участь у спортивних змаганнях і робота за кордоном стали нормою для жителів України останнім часом. Проте, сказано у релізі, разом з позитивною стороною, життя іноді підносить не лише приємні враження. Незвичайний клімат, нетрадиційна їжа можуть стати причиною збою у найздоровішому організмі.

ТОВ "Туртесс Тревел" вже довгий час успішно працює з провідними страховими компаніями України і до вибору страхових партнерів ставиться дуже серйозно. Адже програма страхування туристів, які виїжджають за кордон, покриває витрати на лікування і ліки в чужій країні, а також передбачає забезпечення своєчасною і якісною медичною допомогою. Тому турист може розраховувати не лише на приємний відпочинок, але і почувати себе захищеним з полісом страхової компанії.

"Ми маємо намір активно розвивати напрям страхування туристів, - прокоментував Голова правління СК Максим ТУЗ - співпраця з туристичними компаніями дозволить нам спільно розробляти і пропонувати клієнтам унікальні і сучасні страхові продукти".

Довідка УНІАН. ПАТ "Страхова Компанія "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" - це сучасна компанія, яка динамічно розвивається і відома серед провідних українських страхових компаній як надійний партнер, здатний надати увесь спектр послуг у галузі страхування.

СК "Арсенал Страхування" є правонаступником СК "Арсенал-Дніпро", яка працює в Україні з 2005 року, створена командою професіоналів, яка працює на ринку з 1992 року і має успішний досвід у страховій сфері.

СК "Арсенал Страхування" співпрацює у сфері облігаційного перестрахування майна з найбільшими перестрахувальними компаніями Західного і Російського ринку, такими як SCOR GLOBAL P&C, ВАТ "Російське перестрахувальне товариство" і ТОВ СПК "Юніті Ре".

ТОВ Компанія "Туртесс Тревел" працює на туристичному ринку України з 2002 року. Як туроператор спеціалізується на напрямках Туреччина, Єгипет, Ізраїль, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати і Туніс.

Головний офіс компанії «Туртесс Тревел» є у Києві, також відкриті філії в Дніпропетровську, Львові, Харкові, Донецьку і Одесі.