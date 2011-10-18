«Регіоналам» наказано не голосувати за декриміналізацію ряду статей - Соболєв

Заступник лідера фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій СОБОЛЄВ вважає, що остання заява Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА стосовно подальшої долі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО свідчить про те, що фракції Партії регіонів дана команда не голосувати за декриміналізацію ряду статей Кримінального кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.СОБОЛЄВ заявив сьогодні під час брифінгу у парламенті.

«Ці заяви дають підстави зрозуміти, що фракції Партії регіонів була дана команда однозначно не голосувати за це рішення», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Народний депутат переконаний, що, таким чином, усі попередні заяви В.ЯНУКОВИЧА про припинення політичних репресій нічого не варті.

«Вчорашньою заявою для ЗМІ ЯНУКОВИЧ фактично остаточно перекреслив шлях України до Європи», - сказав він.

Водночас С.СОБОЛЄВ не виключив, що такі заяви також обумовлені наміром В.ЯНУКОВИЧА провести переговори у Донецьку зі своїм російським колегою Дмитром МЕДВЕДЄВИМ щодо Митного союзу. «Таким чином, ЯНУКОВИЧ обрав шлях, коли він у Європу тепер заїжджає швидко і летить одразу ж до Куби», і «єдине, що залишилось ЯНУКОВИЧУ і цій владі, - стати на чолі співдружності Північної Кореї та інших режимів ізгоїв-диктаторів», - додав він.

«Те, що нас чекає, найкраще проілюстрував Президент Білорусі ЛУКАШЕНКО, який зробив заяву, що падіння майже вдвічі курсу «зайчика» стало прямим наслідком вступу в Митний союз Білорусі. Думаю, це найкраща відповідь тієї альтернативи, яку нам пропонує уряд АЗАРОВА і ЯНУКОВИЧ", - наголосив С.СОБОЛЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

Він додав, що, на переконання членів «БЮТ-Батьківщини», вчорашня заява В.ЯНУКОВИЧА про відмову від своїх попередніх слів про те, що припиняються політичні репресії і про те, що буде знайдено вихід із ситуації шляхом декриміналізації відповідних статей Кримінально-процесуального кодексу, - це перехід в інший вектор розвитку.

«Наша фракція чітко розуміє, що від переговорів чинна влада переходить до реальних кривавих дій, коли репресії як єдиний аргумент боротьби з опозицією стають сьогоденням України», - сказав заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю західним журналістам назвав неприйнятним звільнення Ю.ТИМОШЕНКО з ув’язнення.

Він також закликав Європейський Союз розглядати Угоду про асоціацію окремо від справи Ю.ТИМОШЕНКО.