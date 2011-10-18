Рада проти переходу на "зимовий час"

Парламент не підтримав проект постанови "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Верховної Ради України "Про зміну порядку відрахунку часу на території України", який вніс голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували лише 216 (за необхідних 226 - УНІАН) з 408 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Фракція Партії регіонів не голосувала майже у повному складі ("за" висловився один народний депутат).

Як зазначив голова Верховної Ради В. ЛИТВИН, після прийняття цієї постанови від 20 вересня "виникло багато питань як суто економічного, географічного, безпеки виміру, так і політичного характеру".

За його словами, географи стверджують, що немає підстав "для перекладу України в третій часовий пояс, оскільки це суперечить фізико-географічному розташуванню і міжнародним нормам".

В. ЛИТВИН повідомив, що Державна комісія єдиного часу і еталонних частот зафіксувала у своїх рекомендаціях, що перехід України у третій часовий пояс негативно вплине на роботу програмних комплексів, міжнародних залізничних, авіаційних, морських та інших транспортних перевезень. Ця комісія ініціювала відміну прийнятої 20 вересня постанови.

За словами В. ЛИТВИНА, енергетики зазначали, що таке рішення позбавляє можливості своєчасно перепрограмувати лічильники, що призведе до дисбалансу обліку енергоносіїв і значних економічних збитків.

Він додав, що медики також негативно оцінили рішення про перехід України в третій часовий пояс, оскільки це призведе "до великих навантажень на організм людини", збільшить кількість захворювань, призведе до ризику виникнення аварійних ситуацій, зокрема, на 30% росте шахтний травматизм, дитяча захворюваність, збільшується на 10% кількість викликів швидкої допомоги, на 17% - інфарктів і інсультів.

У свою чергу, перший заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ зазначив, що сьогодні в сесійному залі "дуже багато політичного пилу, політичної піни".

Він нагадав, що сьогодні проходять зустрічі президентів України і Росії, а також прем'єрів обох держав. За словами М.ЧЕЧЕТОВА, ці зустрічі відбуваються синхронно - уперше в історії двосторонніх стосунків. Депутат сказав, що сьогодні у влади з'явилася можливість знайти реальне рішення найскладніших економічних проблем.

"І тут, як удар в спину, пропонують відмінити цю постанову. А там вже готується нова постанова, де пропонують відірвати у часі, відірвати на дві години Україну від Москви. Це як спеціально, це як провокація", - підкреслив М.ЧЕЧЕТОВ.

Під час виступу М.ЧЕЧЕТОВА народні депутати від опозиції майже увесь час кричали "Ганьба"!.

У відповідь В. ЛИТВИН сказав, що якби ВР відмінила свою постанову від 20 вересня, то тоді у кінці жовтня, як і раніше, стрілки годинника були б переведені на годину назад.

"Не треба сюди плутати політику, тому що політики тут немає", - сказав він.

"Є питання, за яким необхідно прийняти розумне рішення", - додав спікер.

За його словами, цілком нормально визнати, що парламент помилився, і відмінити неправильне рішення, прийняте 20 вересня.

Проте, парламент не підтримав цей проект постанови, після цього була оголошена перерва для проведення консультацій.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада прийняла постанову "Про зміну порядку числення часу на території України".

Цією постановою встановлений з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Документом визнано, що втратили дію постанова ВР і постанова Української РСР про перехід на літній час. Таким чином постановою скасовано щорічне переведення годинників на "зимовий" і "літній" час.

Експерти заявили, що відміна щорічного переведення годинників на "зимовий" час матиме масштабні негативні наслідки для України.