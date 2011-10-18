Візит Януковича до Брюсселя відкладено

Брюссель. Візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Європейського Союзу відкладено.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

«Візит перенесено на більш пізній термін», - сказали у прес-службі.

При цьому у прес-службі не змогли уточнити, з чиєї ініціативи – української чи європейської – було ухвалено рішення про відкладення візиту, запланованого на 20 жовтня.

МЗС України підтверджує інформацію про перенесення візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя 20 жовтня. Відповідаючи на уточнююче запитання, з чиєї ініціативи було перенесено візит, речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ зазначив, що поки що йому це невідомо.

Нагадаємо, 14 жовтня речник Єврокомісії Піа АРЕНКІЛЬДЕ-ХАНСЕН заявила УНІАН, що зустріч президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ з В.ЯНУКОВИЧЕМ планувалася на 20 жовтня, але не була підтверджена.

Раніше ЗМІ повідомляли, що В.ЯНУКОВИЧ вирішив скасувати свій візит до Брюсселя, оскільки заплановані переговори з керівництвом Європейського Союзу будуть присвячені здебільшого обговоренню теми ув’язнення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

18 жовтня Президент України заявмв, що Київ готовий перенести на більш пізній термін підписання угоди про асоціацію і створення Зони вільної торгівлі, намічене на грудень, якщо європейські лідери будуть до цього не готові у зв`язку зі "справою Тимошенко". Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає РІА «Новости».

«Якщо Європа або Україна з якоїсь причини не готова для цього (підписання угоди), це означає, що рішення може бути ухвалене пізніше», - сказав український Президент.

Планувалося, що угоду про асоціацію і створення Зони вільної торгівлі буде остаточно оформлено в грудні й ратифіковано влітку 2012 року.

Екс-прем`єр України Юлія ТИМОШЕНКО 11 жовтня була засуджена до семи років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів між "Нафтогазом України" і "Газпромом" у 2009 році. Нинішня українська влада вважає невигідним підписаний при Ю.ТИМОШЕНКО газовий контракт і добиваються його перегляду.

У ЄС вирок Ю.ТИМОШЕНКО кваліфікували як політично мотивований, заявивши, що це може спричинити перегляд двосторонніх відносин ЄС з Україною, зокрема укладення договору про асоціацію.

Українська влада заперечує наявність політичної складової в кримінальному переслідуванні екс-прем`єра.

Коментуючи рішення суду, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, проте, визнав, що вирок Ю.ТИМОШЕНКО ускладнить євроінтеграцію України. Він сказав, що вердикт суду був визначений у рамках чинного Кримінально-процесуального кодексу, але зазначив, що це не остаточне рішення.

Офіційний Київ проголосив євроінтеграцію стратегічною метою України. Країна веде переговори з Брюсселем про лібералізацію візового режиму; до кінця 2011 року очікується парафування угоди з ЄС про асоціацію, частиною якого буде положення про зону вільної торгівлі.