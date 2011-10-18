МЗС підтверджує інформацію про перенесення візиту Януковича до Брюсселя

МЗС підтверджує інформацію про перенесення візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Брюссель 20 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ.

"Дійсно, ми інформацію підтверджуємо", - сказав він.

Водночас, О.ДІКУСАРОВ зазначив, що поки йдеться про перенесення термінів візиту.

За словами О.ДІКУСАРОВА, Україна зацікавлена в продовженні діалогу з Європейським Союзом найближчим часом.

Він також сказав, що практичні переговори щодо угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі тривають за графіком. "Політичний діалог з ЄС на вищому рівні є пріоритетом діяльності керівництва держави", - сказав керівник прес-служби МЗС.

За словами О.ДИКУСАРОВА, оскільки інтеграція в Європейський Союз, кінцевою метою якої є надбання повноправного членства, є стратегічним завданням зовнішньої політики України, українські дипломати робитимуть усе можливе для того, щоб завершити переговори з угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі до кінця цього року.

"Поки є деякі невизначені питання, але ми над ними працюємо і ми переконані у тому, що нам вдасться завершити переговори про угоду про асоціацію до кінця цього року", - сказав він.

Відповідаючи на уточнювальне питання, з чиєї ініціативи був перенесений візит В. ЯНУКОВИЧА у Брюссель, О.ДИКУСАРОВ сказав, що поки йому про це невідомо.