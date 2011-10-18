У Донецьку розпочав роботу економічний форум. Серед участників - Ахметов, Фірташ, Пінчук

У Донецьку за участю Президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА почав роботу другий українсько-російський міжрегіональний економічний форум на тему: "Науково-технічна співпраця регіонів і міжрегіональна виробнича кооперація".

Як передає кореспондент УНІАН, у роботі форуму беруть участь члени урядів обох країн, зокрема, міністри закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, Росії - Сергій ЛАВРОВ, віце-прем'єр-міністр України Борис КОЛЄСНІКОВ, керівники міністерств фінансів аграрної політики, освіти і науки.

Крім того, у форумі беруть участь керівники НАК "Нафтогаз України" Євгеній БАКУЛІН і "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР, а також міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

Також у форумі беруть участь бізнесмени Ринат АХМЕТОВ, Дмитро ФІРТАШ і Віктор ПІНЧУК.

За підсумками форуму планують підписати міжурядову угоду про порядок перетину російсько-українського державного кордону жителями прикордонних регіонів України і Росії, міжурядову угору про співпрацю і взаємодію у сфері розвитку пунктів пропуску через російсько-український держкордон, а також протокол між Держмитслужбою України і Федеральною митною службою РФ про взаємне визнання окремих результатів митного контролю товарів і транспортних засобів у здійсненні митних операцій при перетині держкордону.