19-20 жовтня у Брюсселі перебуватиме Клюєв
14:03, 18 жовтня 2011Різне
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19-20 жовтня відбудеться робочий візит першого віце-прем'єр-міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА у Брюссель.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керівник прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ.
Планують, що в ході візиту відбудуться двосторонні зустрічі А.КЛЮЄВА з членом Єврокомісії з питань торгівлі Карлом де ГУХТОМ і Верховним комісаром ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.
"Головною метою візиту є обговорення неузгоджених питань щодо створення між Україною і ЄС зони вільної торгівлі в контексті завершення переговорів з укладення договору про асоціацію", - сказав О.ДІКУСАРОВ.
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