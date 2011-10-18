19-20 жовтня у Брюсселі перебуватиме Клюєв

19-20 жовтня відбудеться робочий візит першого віце-прем'єр-міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА у Брюссель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керівник прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ.

Планують, що в ході візиту відбудуться двосторонні зустрічі А.КЛЮЄВА з членом Єврокомісії з питань торгівлі Карлом де ГУХТОМ і Верховним комісаром ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.

"Головною метою візиту є обговорення неузгоджених питань щодо створення між Україною і ЄС зони вільної торгівлі в контексті завершення переговорів з укладення договору про асоціацію", - сказав О.ДІКУСАРОВ.