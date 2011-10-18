Ризики відмови від підписання Україною та ЄС угоди про асоціацію зросли – експерт

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО вважає, що в результаті судового вироку екс-прем'єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО і відкладення візиту Президента Віктора ЯНУКОВИЧА у Брюссель ризики відмови від підписання Україною і Європейським Союзом угоди про асоціацію значно зросли.

Про це він сказав в коментарі кореспондентові УНІАН.

За словами експерта, можна констатувати охолодження стосунків України і Європи.

"Дуже сильно зросли ризики непідписання угоди з ЄС про асоціацію. Мені здається, що швидше "ні", ніж "так", - сказав В. ФЕСЕНКО, оцінюючи нинішні шанси на підписання цього документу.

Політолог також прогнозує, що віднині виникне пауза у стосунках України і Європейського Союзу на вищому рівні. "Якщо виникне певний офіційний бойкот ЯНУКОВИЧА, то це може тривати певний час, можливо, півроку", - вважає експерт.

Водночас В. ФЕСЕНКО нагадав, що сторони мають обопільний інтерес, а отже у разі, якщо подальшого погіршення внутрішньополітичної ситуації в Україні не буде, то стосунки з Європою з часом можуть поновитися.

В. ФЕСЕНКО також не вважає, що криза у стосунках з ЄС автоматично "підштовхне" Україну у напрямку інтеграції до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

За його словами, на тлі погіршення стосунків з Євросоюзом можливе потепління в стосунках з Росією, проте це не означатиме, що Україна терміново буде вступати в Митний союз.

В. ФЕСЕНКО нагадав, що для цього існують як економічні, так і юридичні перешкоди, зокрема, те, що Україна є членом Світової організації торгівлі, а це унеможливлює її вступ до Митного союзу.