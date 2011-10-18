Польща планує видавати учасникам Євро-2012 безкоштовні мультівізи

Варшава. Польща планує видавати учасникам Євро-2012 безкоштовні візи з правом багаторазового в’їзду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Польщі.

У міністерстві відзначили, що такі візи зможуть отримати футболісти, судді, лікарі, діячі UEFA i FIFA та інші учасники Євро-2012, зауваживши, що підставою для їхнього отримання буде відповідний лист Європейської футбольної федерації чи національних футбольних федерацій - співорганізаторів чемпіонату.

«Візи будуть видаватися за максимально спрощеною процедурою без обов’язку особистої появи у консульстві та безкоштовно», йдеться у повідомленні.

Уболівальники зможуть отримати візу на підставі оригіналу дійсного квитка на один із матчів Євро-2012, якщо вони не включені у базу осіб, яким заборонено в’їзд до країн Шенгенської зони та Польщі.

Організовані групи вболівальників зможуть отримати візи без особистої появи у консульствах.

На час проведення Євро-2012 польська влада планує посилити свої консульства додатковими працівниками.

Як відомо, матчі Євро-2012 відбуватимуться з 8 червня по 1 липня наступного року в Україні та Польщі.