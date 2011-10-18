Сьогодні в Санкт-Петербурзі угоду про ЗВТ СНД не підпишуть - джерело

На сьогоднішньому саміті глав урядів країн - учасниць Співдружності Незалежних Держав у Санкт-Петербурзі угоду про зону вільної торгівлі СНД підписано не буде через неготовність деяких країн підписати документ.

Про це УНІАН повідомило джерело, інформоване про підготовку документів до підписання.

Як розповів співбесідник агентства, планується ухвалити рішення, згідно з яким упродовж приблизного тижня підготувати документ до підписання трьома країнами – учасницями Митного союзу – Росією, Білоруссю і Казахстаном. Потім, за інформацією джерела, до угоди приєднуватимуться інші країни СНД.

«Після доопрацювання угода буде підписана країнами - учасницями Митного союзу, і потім її підпишуть інші країни. Очікується, що до кінця року документ може бути підписано всіма країнами - учасницями СНД після вирішення наявних спірних питань», - повідомило джерело.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що він розраховує, що на саміті глав урядів країн - учасниць СНД 18 жовтня в Санкт-Петербурзі буде підписано угоду про впровадження всеосяжної зони вільної торгівлі СНД.

"Ми розраховуємо, що в Санкт-Петербурзі підпишемо угоду про впровадження зони вільної торгівлі. Для нас це надзвичайно важливо. Після впровадження ЗВТ ми дістанемо можливість активно просувати наші товари на ринки країн СНД", - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду зазначив, що 40% українського експорту прямує до Росії та країн СНД.