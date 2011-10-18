Рішення про відкладення візиту Януковича схвалило керівництво Євросоюзу

Брюссель. Рішення про відкладення візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя було схвалено керівництвом Європейського Союзу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило дипломатичне джерело у ЄС.

«Рішення було схвалено двома президентами (Президентом Європейської Ради Германом Ван РОМПЕЄМ і Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ - УНІАН) за участі Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН», - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що візит було відкладено до того часу, коли умови для його проведення будуть більш сприятливими.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Кароліна КОТТОВА заявила, що візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя відкладено на пізніший час, коли умови будуть більш підходящими для продовження переговорів про угоду про асоціацію.

«В умовах загальної ситуації зустріч було відкладено. Технічні переговори про угоду продовжуються», - сказала вона.

Представник Єврокомісії не уточнила, з чиєї ініціативи було ухвалено рішення відкласти візит українського Президента, зазначивши лише, що «були дискусії, і було вирішено, що зустріч буде відкладено».

К.КОТТОВА зазначила, що Єврокомісія стурбована не тільки справою колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, а й, у ширшому сенсі, ситуацією з демократичними цінностями в Україні загалом.

За її словами, Єврокомісія, зокрема, стурбована питаннями верховенства права і незалежної юстиції.

При цьому представник Єврокомісії нагадала слова Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої і безпекової політики Кетрін ЕШТОН про те, що пропозиція Європейського Союзу про угоду про асоціацію й далі залишається в силі, а що стосується її підписання і ратифікації – все залежатиме від дотримання Україною демократичних цінностей.

Нагадаємо, візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя було заздалегідь заплановано на 20 жовтня.