Медведєв не хоче, щоб Україна вступала до Митного союзу під впливом…

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що йому не подобається позиція країн, які вступають до міжнародних союзів під впливом кризи в економіці.

Таку заяву він зробив сьогодні на прес-конференції в Донецьку після Українсько-Російського міжрегіонального економічного форуму, передає кореспондент УНІАН.

«Мені дуже не подобається постановка питання, що криза підштовхне до інтеграції. Мені здається, це повинно бути рішення, що ґрунтується, як було сказано Президентом України, на національних інтересах, а не під впливом кризи – чи то економічної кризи, чи то політичного невеликого сплеску, який виник в України з Євросоюзом або ще з кимсь», - наголосив Д.МЕДВЕДЄВ.

Водночас Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що перед прийняттям рішення про вступ країни до Митного союзу Україна спочатку повинна подивитися, як складаються відносини усередині союзу, і побачити його реальну роботу. «Світ змінюється, і ми розуміємо, що економічна криза, яка продовжується в світі, змушує багато держав шукати форми, як захиститися і використати наявні можливості. Ми завжди робитимемо все, що відповідатиме нашим національним інтересам», - зазначив Президент України.

При цьому Д. МЕДВЕДЄВ наголосив, що не ставить Україну в часові рамки щодо прийняття рішення про Митний союз. «Ми ведемо розмову, але не займаємо позицію, що до певної дати ви повинні визначитися, інакше «до побачення», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецьку проходив Другий Українсько-Російський міжрегіональний економічний форум.