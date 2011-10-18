Анонс на 19 жовтня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція на тему: «Ціна і конкурентоспроможність української сільськогосподарської продукції». Учасники: Сергій Кваша, директор Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Мінагрополітики та продовольства; Володимир Лапа, гендиректор Українського клубу аграрного бізнесу, Марія Колесник, експерт з питань агробізнесу Консалтингового Агентства ААА.

* Розпочнеться засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин і наслідків діяльності на українському ринку нафтопродуктів компанії «Лівела» та інших пов`язаних з нею юридичних осіб.

* Прес-конференція на тему: «Ціна на газ: формула для України». Учасники: Олександр Нарбут, незалежний експерт з енергетичних питань; Володимир Омельченко, провідний експерт Центру Разумкова.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «III квартал на ринку нерухомості Києва: час нових можливостей і перспектив». Провідні столичні агентства нерухомості «Благовіст» і Park Lane поділяться з представниками ЗМІ результатами роботи за III квартал 2011 р., подіями і тенденціями цього періоду на ринку нерухомості, а також своїм баченням перспектив і можливостей ринку до кінця поточного року. Будуть представлені аналітичні дані щодо кількості угод купівлі-продажу та оренди об`єктів нерухомості, обсягу коштів, вкладених в ринок за III квартал, а також докладно позначена ситуація в кожному ціновому сегменті, інвестиційні можливості нерухомості на сьогоднішній день і найближчу перспективу, проведений аналіз співвідношення ринкової вартості і ціни продажу об`єктів. Учасники: гендиректор АН «Благовіст» Ірина Луханіна і гендиректор АН Park Lane Галина Мельникова.

* Інститут енергетичних досліджень спільно з аналітико-інформаційним агентством «Главком» проведе «Енергетичні дебати» на тему: «Що чекає Україну в новому опалювальному сезоні 2011-2012 рр..?». Учасники: голова Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів ЖКГ Сергій Бульбас і директор Інституту міста Олександр Сергієнко. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* Круглий стіл на тему: «Україна, Європа, Росія: перспективи та пріоритети співробітництва». Організатор - Газета «Известия в Україні». Запрошені народні депутати Віталій Заблоцький (Партія регіонів), Юрій Одарченко (БЮТ), Андрій Парубій (НУНС), Володимир Фесенко, голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента», Євген Копатько, керівник компанії «Research & Вranding» Group, Олексій Гарань, професор НаУКМА.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Розглядатимуться: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо визначення кваліфікаційних інвесторів; проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо емісії та обігу цінних паперів); проект Закону про внесення змін до деяких законів України про рекламу на ринку цінних паперів та ін.

* Офіційний візит в Україну Еміра Держави Катар шейха Хамада бін Халіфа Аль Тані.

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