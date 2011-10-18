Курс НБУ на 19.10.11

Офіційний курс НБУ на 19.10.11100 USD США - 797.5700 (на 18 жовтня - 797.5700)100 EUR - 1090.7567 (на 18 жовтня - 1098.7324)10 RUR - 2.5753 (на 18 жовтня - 2.5948)Облікові курси банківських металів на 19.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-132237.11 (на 18 жовтня-134709.57)961XAG10 Срібло-2472.47 (на 18 жовтня-2576.15)962XPT10 Платина-121709.18 (на 18 жовтня-125537.52)964XPD10Паладій-48332.74 (на 18 жовтня-51203.99)

Офіційний курс НБУ на 19.10.11 100 USD США - 797.5700 (на 18 жовтня - 797.5700) 100 EUR - 1090.7567 (на 18 жовтня - 1098.7324) 10 RUR - 2.5753 (на 18 жовтня - 2.5948) Облікові курси банківських металів на 19.10.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 132237.11 (на 18 жовтня - 134709.57) 961 XAG 10 Срібло - 2472.47 (на 18 жовтня - 2576.15) 962 XPT 10 Платина - 121709.18 (на 18 жовтня - 125537.52) 964 XPD 10 Паладій - 48332.74 (на 18 жовтня - 51203.99)

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