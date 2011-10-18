Клюєв: є підстави для багаторазового збільшення товарообігу між Україною і Саудівською Аравією

Перший віце-прем`єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ відзначив наявність всіх підстав для багаторазового збільшення товарообігу між Україною і Саудівською Аравією.

Як повідомила УНІАН прес-служба першого віце-прем`єра, про це А.КЛЮЄВ заявив за підсумками четвертого засідання Міжурядової українсько-саудівської комісії з торговельно-економічної і науково-технічної співпраці.

Він відзначив, що, незважаючи на добру динаміку розвитку двосторонньої торгівлі, її потенціал використовується далеко не повною мірою.

За словами А.КЛЮЄВА, стратегічними питаннями для обох сторін є реалізація спільних проектів у сільському господарстві, співпраця в будівництві та промисловості, освоєння космосу, взаємодія в паливно-енергетичному комплексі та у сфері геології надр.

А.КЛЮЄВ також заявив про гарні перспективи для розвитку інвестиційної співпраці. За його словами, українська сторона запропонувала на розгляд колегам із Саудівської Аравії список конкретних інвестиційних проектів у промисловості. А.КЛЮЄВ також наголосив на необхідності активізувати співпрацю між інвестиційними агентствами двох країн.

За його словами, необхідно розширювати структуру експортно-імпортних операцій між Україною і Саудівською Аравією, особливо за рахунок українських товарів із високою доданою вартістю. На його думку, залежність товарообігу від вузької номенклатури сировинного експорту може призводити до нестабільності в обсягах двосторонньої торгівлі.

Перший віце-прем`єр-міністр України також повідомив, що в рамках засідання міжурядової комісії також обговорювалися питання співпраці в галузі транспорту, зокрема, підготовка угоди про повітряне сполучення. Також обговорювалася співпраця у сфері освіти, туризму, охорони здоров`я і ряду інших сфер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні А.КЛЮЄВ взяв участь в пленарному засіданні Міжурядової українсько-саудівської комісії з торговельно-економічної та науково-технічної співпраці.