Головне на 18 жовтня

Фінанси

Україна може підняти ціну на газ для населення, щоб отримати транш МВФ - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна може підвищити ціну на газ для населення, щоб отримати черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству Bloomberg, переклад якого розміщено на сайті глави держави.

«У разі невдалих переговорів уряду щодо зниження цін на імпорт, Україна підвищить вартість природного газу для населення в наступному місяці, щоб отримати міжнародну позику», - заявив Президент України.

«Все, що ми хочемо, – це мати середню європейську ціну на імпортований газ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, якщо владі не вдасться цього домогтись, вона буде змушена підвищити внутрішню ціну на газ.

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Україна потребує коштів МВФ - експерти

Україна потребує коштів Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили експерти під час круглого столу на тему: «Україна і МВФ. Що далі?» в Інституті Горшеніна у вівторок.

«Розмови зараз про те, чи потрібні нам гроші чи не потрібні - порожні. Вони потрібні. Я не вважаю, що без них виникнуть проблеми, але кошти потрібні. Як уряд буде домагатися їхнього виділення - не знаю», - сказав директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь ЮРЧИШИН. При цьому він зазначив, що ситуація складається таким чином, що виділення коштів від МВФ до кінця 2011 року Україні не варто очікувати.

Начальник відділу аналізу та досліджень "Райффайзен Банку Аваль" Дмитро СОЛОГУБ вважає, що виділення кредиту МВФ є не тільки ресурсом для фінансової системи, а й сигналом для інвесторів.

«Для України гроші МВФ життєво важливі як гроші для посилення позицій Нацбанку, так і фактор довіри інвесторів», - сказав експерт.

Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег УСТЕНКО вважає, що реформи в Україні потрібні не тільки для отримання коштів МВФ, але й в принципі для економіки країни.

«У реальності, Україна не так потребує цих грошах... Пан Азаров правий, коли каже, що гроші не так потрібні, потрібен сигнал, потрібна співпраця з МВФ для того, аби намагатися підтримувати ситуацію відносно стабільною, особливо на фоні поглиблення конкуренції у світі за будь-який додатковий фінансовий ресурс, а тим більше, такий дешевий як у МВФ», - сказав О.УСТЕНКО.

На думку президента Асоціації українських банків (АУБ) Олександра СУГОНЯКО, за умов сформованої боргової кризи, як на рівні цілих країн, так і окремих фізичних осіб, «кошти сьогодні потрібні всім країнам». «Я не знаю жодної країни, яка б сказала, що її не потрібні ресурси на сьогоднішній день», - резюмував президент АУБ.

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ПЕК

ДТЕК протягом місяця визначиться зі своєю участю у приватизації "Київенерго" і "Західенерго"

ДТЕК протягом місяця визначиться зі своєю участю у приватизації "Київенерго" і "Західенерго", заявив генеральний директор ДТЕК Максим ТИМЧЕНКО в інтерв`ю «ИнвестГазете» (№ 39 від 17 жовтня).

За словами М.ТИМЧЕНКА, питання можливої участі ДТЕК у приватизації «Київенерго» і «Західенерго» впирається в питання коректної оцінки вартості цих об`єктів. «Початкова ціна пакета «Західенерго» десь на 35% вища, ніж на фондовому ринку, а« Київенерго »- удвічі вища. Інвестзобов`язання обчислюються мільярдами і не враховані в ціні. Я не відмовляюся від прогнозів, що ДТЕК - претендент № 1 на ці активи. Але ДТЕК жодне підприємство не купуватиме за безлімітною ціною», - відзначив топ-менеджер.

М.ТИМЧЕНКО додав, що сьогодні з цього питання ведеться дискусія всередині компанії і з наглядовою радою. «Остаточного рішення ще немає, але ми приймемо його протягом найближчого місяця, враховуючи, в тому числі, рівень невизначеності, який існує на міжнародних фінансових ринках», - сказав він.

Нагадаємо, Фонд держмайна України запланував на 25 листопада 2011 проведення приватизаційних конкурсів з продажу енергогенеруючої компанії «Західенерго» (45,103% акцій, стартова ціна – 1,932 млрд. грн.) і «Київенерго» (25% акцій, стартова ціна – 432,305 млн. грн.).

За словами голови ФДМ Олександра РЯБЧЕНКА, в Україні реальними покупцями "Київенерго", які відповідають конкурсним вимогам, можуть виступити такі компанії, як "Луганське енергетичне об`єднання", "Сервіс-Інвест", "Полтава-", "Львів-" і "Київобленерго" . Реальним покупцем держпакета акцій "Західенерго" може стати ДТЕК.

Довідка УНІАН. ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату АХМЕТОВУ.

ПАТ «Київенерго» - акціонерна енергопостачальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу та збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам.

Контрольний пакет акцій ПАТ "Київенерго" (50% +1 акція) належить державі в особі НАК "Енергетична компанія України". 39,98% контролює приватний енергетичний холдинг ДТЕК (Донецьк).

ВАТ «Західенерго» (м.Львів) експлуатує три теплові електростанції - Ладижинську, Добротворську і Бурштинську (сумарна потужність - 4700 МВт).

Державі належать 70,1% акцій ВАТ "Західенерго", які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України», ДТЕК належить 24,9% акцій.

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Янукович: переговори з Росією наближаються до завершення. Скоро розставимо всі крапки над «і»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що найближчим часом Україна і Росія зуміють досягти домовленості з газових питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на брифінгу з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, відповідаючи на питання, коли можна очікувати результатів переговорів щодо зміни умов закупівлі газу і створення консорціуму.

Він сказав, що переговори наближаються до завершення. «Ми до цього наблизилися вже дуже близько. Хочеться вірити у те, що у найближчий час ми розставимо всі крапки над «і», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що мета переговорів з газових питань – вийти на варіант, який би давав перспективи для обох країн і створював мотивацію для розвитку відносин на довгі роки.

У результаті домовленостей мають бути зняті побоювання європейських країн з приводу можливих перебоїв у поставках газу. В.ЯНУКОВИЧ вкотре наголосив, що у ЄС не має бути занепокоєння з цього питання. Він запевнив, що Україна стабільно платить і платитиме за російський газ, а також стабільно прокачувала і прокачуватиме газ до країн Євросоюзу. «Все решта, як ми будуватимемо ці відносини, думаю, що ми оголосимо вже у найближчий час. Упевнений, що при відповідних підходах і зараз, і у перспективі ми як партнери завжди виконуватимемо наші двосторонні угоди», - сказав Президент України.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: про купівлю-продаж на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

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«Смітник» відпрацьованого ядерного палива розташують у Київської області - законопроект

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 261 із 369 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено встановити правові засади поводження з відпрацьованим ядерним паливом, зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР, створення єдиної системи та оптимізації структури поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій.

Відповідно до законопроекту, централізоване сховище для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій (далі - централізоване сховище) є частиною єдиного комплексу з поводження з відпрацьованим ядерним паливом Державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”.

Централізоване сховище розміщується на майданчику, що розташовується між селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка та Стечанка Київської області у зоні відчуження території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Передбачено, що у проекті будівництва централізованого сховища обов’язково визначаються строк його експлуатації, розміри та межі санітарно-захисної зони і зони спостереження, граничні значення характеристик відпрацьованого ядерного палива, зокрема максимальне збагачення до опромінення, максимальне вигоряння та остаточне тепловиділення тощо.

Проектування та будівництво централізованого сховища проводиться з дотриманням вимог щодо цивільного захисту, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міжнародних договорів.

Загальна місткість централізованого сховища становить 16529 відпрацьованих тепловидільних збірок реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000.

Для зберігання у централізованому сховищі передається відпрацьоване ядерне паливо реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 вітчизняних атомних електростанцій.

Відповідно до законопроекту, для зберігання у централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива використовується технологія поверхневого “сухого” зберігання із застосуванням двобар’єрної системи його ізоляції, що забезпечується обладнанням спеціально спроектованих інженерних систем контейнерного типу.

Замовник будівництва централізованого сховища спрямовує кошти в обсязі 10% загальної кошторисної вартості будівництва на спорудження об’єктів соціального призначення у Славутичі, Іванківському і Поліському районах Київської області згідно з переліком, затвердженим Київською обласною державною адміністрацією.

Зазначені кошти враховуються у кошторисі будівництва централізованого сховища. Перерахування коштів здійснюється пропорційно фактично освоєним капітальним інвестиціям за даними бухгалтерського обліку, без урахування податку на додану вартість.

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Міжнародні відносини

У Євросоюзі сподіваються, що угода про асоціацію буде парафована у грудні

У Європейському Союзі сподіваються, що угода про асоціацію буде парафована на саміті Україна - ЄС у грудні.

Про це сказав голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА в інтерв`ю «Українській правді».

Відповідаючи на запитання, чи залишаються якісь шанси, що угода про асоціацію буде парафована на саміті Україна - ЄС у грудні, Ж.ТЕЙШЕЙРА сказав: «Ми на це сподіваємося і чекаємо на це... Парафування угоди про асоціацію у грудні залишається нашим очікуванням, але повинно бути чітко зрозуміло, що при цьому цінності Євросоюзу мають бути дотримані Україною».

Говорячи про причини перенесення візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, який було запланований на 20 жовтня, голова Представництваа ЄС в Україні зазначив: «Це не означає відмови. Моя відповідь ясна: зараз не той час, коли така зустріч на такому рівні могла б відбутися».

Ж.ТЕЙШЕЙРА повідомив, що вчора під час зустрічі з главою Адміністрації Президента Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ «ми почули думку, яка співпадає з думкою ЄС, що ми хочемо продовжити нашу співпрацю і наш діалог». «І ми очікуємо, що ця зустріч відбудеться у майбутньому», - додав він.

На уточнююче запитання, коли така зустріч може відбутися, Ж.ТЕЙШЕЙРА відповів, що поки що такої дати немає. «Ми обмінялися думками. Нам треба буде перевірити графіки. Але все ж таки для такої зустрічі мають бути належні умови», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи є звільнення екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО однією з таких умов, Ж.ТЕЙШЕЙРА зазначив, що передумов для такої зустрічі немає.

«Є певні питання, які турбують Європейський Союз, і ми про це неодноразово заявляли. Мова йде не тільки про Юлію ТИМОШЕНКО – ви знаєте про існування багатьох інших кримінальних справ. Ми говоримо про верховенство права і той спосіб, у який в Україні працює судова влада. Просто справа Юлії ТИМОШЕНКО найбільш помітна у цьому контексті. Ми про це говоримо вже певний час і ми не повідомили нічого нового», - додав він.

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Рішення про відкладення візиту Януковича схвалило керівництво Євросоюзу

Брюссель. Рішення про відкладення візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя було схвалено керівництвом Європейського Союзу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило дипломатичне джерело у ЄС.

«Рішення було схвалено двома президентами (Президентом Європейської Ради Германом Ван РОМПЕЄМ і Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ - УНІАН) за участі Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН», - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що візит було відкладено до того часу, коли умови для його проведення будуть більш сприятливими.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Кароліна КОТТОВА заявила, що візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя відкладено на пізніший час, коли умови будуть більш підходящими для продовження переговорів про угоду про асоціацію.

«В умовах загальної ситуації зустріч було відкладено. Технічні переговори про угоду продовжуються», - сказала вона.

Представник Єврокомісії не уточнила, з чиєї ініціативи було ухвалено рішення відкласти візит українського Президента, зазначивши лише, що «були дискусії, і було вирішено, що зустріч буде відкладено».

К.КОТТОВА зазначила, що Єврокомісія стурбована не тільки справою колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, а й, у ширшому сенсі, ситуацією з демократичними цінностями в Україні загалом.

За її словами, Єврокомісія, зокрема, стурбована питаннями верховенства права і незалежної юстиції.

При цьому представник Єврокомісії нагадала слова Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої і безпекової політики Кетрін ЕШТОН про те, що пропозиція Європейського Союзу про угоду про асоціацію й далі залишається в силі, а що стосується її підписання і ратифікації – все залежатиме від дотримання Україною демократичних цінностей.

Нагадаємо, візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя було заздалегідь заплановано на 20 жовтня.

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Київ готовий відтермінувати угоду з ЄС про асоціацію - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Київ готовий перенести на більш пізній термін підписання угоди про асоціацію і створення Зони вільної торгівлі, намічене на грудень, якщо європейські лідери будуть до цього не готові у зв`язку зі "справою Тимошенко". Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає РІА «Новости».

«Якщо Європа або Україна з якоїсь причини не готова для цього (підписання угоди), це означає, що рішення може бути ухвалене пізніше», - сказав український Президент.

Планувалося, що угоду про асоціацію і створення Зони вільної торгівлі буде остаточно оформлено в грудні й ратифіковано влітку 2012 року.

Екс-прем`єр України Юлія ТИМОШЕНКО 11 жовтня була засуджена до семи років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів між "Нафтогазом України" і "Газпромом" у 2009 році. Нинішня українська влада вважає невигідним підписаний при Ю.ТИМОШЕНКО газовий контракт і добиваються його перегляду.

У ЄС вирок Ю.ТИМОШЕНКО кваліфікували як політично мотивований, заявивши, що це може спричинити перегляд двосторонніх відносин ЄС з Україною, зокрема укладення договору про асоціацію.

Українська влада заперечує наявність політичної складової в кримінальному переслідуванні екс-прем`єра.

Коментуючи рішення суду, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, проте, визнав, що вирок Ю.ТИМОШЕНКО ускладнить євроінтеграцію України. Він сказав, що вердикт суду був визначений у рамках чинного Кримінально-процесуального кодексу, але зазначив, що це не остаточне рішення.

Офіційний Київ проголосив євроінтеграцію стратегічною метою України. Країна веде переговори з Брюсселем про лібералізацію візового режиму; до кінця 2011 року очікується парафування угоди з ЄС про асоціацію, частиною якого буде положення про зону вільної торгівлі.

Українські ЗМІ у понеділок повідомили, що Євросоюз погодиться продовжити переговори з Україною за угодою про асоціацію, якщо засуджена екс-прем`єр Ю.ТИМОШЕНКО вийде на волю. Президент України В.ЯНУКОВИЧ 20 жовтня може відвідати Брюссель. За даними ЗМІ, під час цього візиту могла б бути узгоджена угода про асоціацію.

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Фондовий ринок

Кабмін доручив «Нафтогазу» передати ФДМУ держпакети акцій 48 облгазів для приватизації

Кабінет міністрів України своєю постановою доручив НАК "Нафтогаз України" передати державні пакети акцій 48 підприємств з газопостачання і газифікації (міськ- і облгазів) зі статутного капіталу компанії Фонду держмайна України (ФДМУ) для їх подальшої приватизації.

Відповідна постанова Кабміну (№1053 від 10 жовтня 2011 року) оприлюднена на урядовому порталі.

Згідно з документом, держпакети акцій мають бути передані ФДМУ протягом місяця.

Як і у випадку з енергопостачальними та енергогенеруючими компаніями держава залишить у своїй власності 25%-ий пакет акцій міськ- чи облгазу.

При цьому там, де НАК "Нафтогаз України" належить менше 25% акцій міськ- і облгазу, ці пакети реалізовуватимуть повністю.

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Промисловість

ЄБРР знизив прогноз росту ВВП України у 2011 році з 5% до 4,5%

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) знизив прогноз росту валового внутрішнього продукту України у 2011 році з 5% до 4,5%.

Про це повідомляють на офіційному сайті ЄБРР.

Згідно з повідомленням, також банк знизив прогноз росту ВВП України у 2012 році з 4,5% до 3,5%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, номінальний валовий внутрішній продукт України за II квартал 2011 року склав 316,48 млрд. грн.

Ріст валового внутрішнього продукту України у II кварталі 2011 року проти показника II кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 року) склав 3,8%.

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Держекоінвестицій: Україна відновить своє право на торгівлю квотами ПГ до квітня 2012 року

Державне агентство екологічних інвестицій прогнозує, що Україна відновить своє право на торгівлю квотами парникових газів (ПГ) до квітня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Держекоінвестицій Сергій ОРЛЕНКО.

За його словами, до 12 грудня поточного року Україна передасть на розгляд секретаріату Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату проект звіту за підсумками перевірки нового національного кадастру викидів ПГ за 1990-2009 роки, а остаточний звіт буде подано на розгляд секретаріату 6 лютого 2012 року. Після цього, уточнив С.ОРЛЕНКО, згідно з процедурою, перегляд рішення секретаріату буде здійснено упродовж 4-5 тижнів. «Кінцевий звіт з`явиться у лютому, і це той звіт, який дозволить Україні відновити свій статус у Кіотських механізмах», - сказав керівник агентства, зазначивши при цьому, що відновлення статусу України слід очікувати наприкінці березня – на початку квітня.

Крім того, С.ОРЛЕНКО наголосив, що рішення про тимчасове припинення права України на торгівлю квотами не принесе прямих збитків підприємствам, що використовують Кіотські механізми, оскільки навіть у період зупинки українські підприємства вестимуть облік викидів, які можуть бути реалізовані у подальшому після відновлення статусу України секретаріатом Рамкової конвенції ООН. «Це, по суті, відкладений дохід, і ні про які збитки у прямому розумінні цього слова говорити не доводиться», - сказав С.ОРЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, з 12 жовтня 2011 року участь України у міжнародній торгівлі викидами парникових газів тимчасово припинена. Офіційною причиною стали зауваження до кадастру викидів ПГ за 1990-2008 рр. за порушення правил надання звітності про викиди ПГ по Кіотському протоколу.

Кадастр є базою показників з викидів і поглиначів парникових газів за 1990-2009 роки в усіх секторах промисловості, сільському господарстві, енергетиці, лісовому секторі, секторі відходів і їх переробки, транспортної промисловості і ряду інших галузей.

Нагадаємо, за результатами роботи в Україні групи міжнародних експертів ERT, яка займалася вивченням Національного кадастру викидів парникових газів за 1990-2009 рр., у суботу, 15 жовтня, були озвучені попередні висновки за результатами перевірки, які носять позитивний характер.

За інформацією Мінекології, попередні висновки експертів ERT ляжуть в основу остаточного звіту про перевірку, що дозволить відновити участь України у міжнародній торгівлі викидами і механізмі спільного упровадження за національною процедурою.

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Агро

Україна цього року матиме рекордний урожай картоплі – УАК

Цього сезону Україна матиме рекордний урожай картоплі.

Як повідомила УНІАН прес-служба Української аграрної конфедерації, за даними Державної служби статистики, на 30 вересня в Україні з 98% посівних площ вже зібрано більш як 23 млн. тонн картоплі, що за 20 років незалежності України є абсолютним рекордом.

Зазначається, що очікування рекордного урожаю вже привело до колосального здешевлення продукту. З початку збору оптові ціни на картоплю впали втричі, досягнувши ціни 0,6-1 грн. за кг, «що стало приголомшливою новиною для аграріїв, які після весняних цін на картоплю на рівні 4,5-6 грн. планували одержати значний прибуток».

Основною причиною такого врожаю є не істотне збільшення посівних площ, які виросли з торішніх 1,41 млн. га до 1,44 млн. га цього року, а сприятлива погода, яка підвищила середню врожайність коренеплоду до 166 ц/га.

Експерти УАК відзначають, що добрий урожай картоплі також зафіксовано в Росії, Білорусі, Вірменії та інших країнах, і «в цих країнах виробники теж зазнають збитків». Тому врятувати ситуацію не зможе й експорт, враховуючи, що Україна майже не експортує картоплю, продаючи за кордон лише 5-10 тис. тонн на рік, і такі обсяги експорту не впливають на внутрішні ціни. При цьому основним напрямом експорту української картоплі була і залишається Росія, але цього року вона не потребує імпортної картоплі, а навіть планує вивезти 1 млн. т власного продукту. Основними напрямами експорту північний сусід України бачить Середню Азію, яка значно ускладнює можливий експорт з України до цього регіону. Не має можливості Україна експортувати картоплю і до Європи, в першу чергу тому, що якість нашої картоплі не відповідає європейським стандартам.

Експерти відзначають, що на сьогодні Україна має в наявності картофелехранилищ на 1 млн. тонн одноразового зберігання, чого недостатньо для зберігання вирощеного врожаю.

Не менш актуальною проблемою експерти називають реалізацію овочів. «Не кожен виробник має доступ до оптових ринків, тому й реалізує свою продукцію за заниженою ціною. Наприклад, у вересні, коли оптові ціни на картоплю ще були на рівні 2 грн/кг, селяни вже змушені продавати свій урожай перекупникам по 0,80 грн., тому що везти невеликі обсяги до великих оптових ринків не мали ні можливості, ні економічного сенсу. З цих самих причин ми маємо і щорічні цінові коливання, коли восени картопля коштує в 2-3 рази дешевше, ніж навесні. Коли основний прибуток осідає у перекупників, які реалізують навесні придбану восени картоплю у приватних селянських господарств», - відзначають експерти.

На думку УАК, допомогти цьому може лише розвиток кооперативів, коли приватні сільськогосподарські виробники об`єднуються для більш ефективного виробництва і реалізації своєї продукції. Але розвиток кооперативів в Україні ускладнюється недосконалою законодавчою базою, низькою, а часом номінальною підтримкою з боку влади і непоінформованістю в цьому питанні селянства.

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В Україні створено Федерацію працедавців агропромислового комплексу

В Україні створена Федерація працедавців агропромислового комплексу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Як заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК, співпраця Мінагропроду з фахівцями і експертами Федерації працедавців агропромислового комплексу і продовольства України посилить діалог між аграріями і державою. "Аграрно-промисловий сектор - єдина галузь, яка не мала федерації працедавців. І, нарешті, така організація створена. Мінагрополітики обов`язково активно співпрацюватиме з Федерацією працедавців агропромислового комплексу і продовольства України", - зазначив міністр.

"Створена Федерація допоможе об`єднати зусилля аграріїв у відстоюванні різних програм і преференцій аграріям. Принаймні, я хотів би побажати цього Федерації, щоб вона не стала черговою модною асоціацією, а працювала на результат. Крім того, активна співпраця Міністерства з Федерацією посилить соціальний діалог влади і аграріїв", - підкреслив М.ПРИСЯЖНЮК.

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