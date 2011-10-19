Яценюк заперечує намір очолити опозицію

Лідер партії "Фронт Змін" Арсеній ЯЦЕНЮК заперечує намір стати на чолі об`єднання українських опозиційних сил.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це він заявив 18 жовтня в ефірі телеканалу.

"У нас дуже добра координація між "Фронтом Змін" і БЮТом, а також іншими політичними силами. Якщо кожен буде робити свою роботу, то люди визначать, хто буде лідером. Це дуже смішно, коли хтось сам себе призначає лідером", – сказав А.ЯЦЕНЮК.

Водночас він зазначив, що його політичними конкурентами є представники Партії регіонів.

Крім того, голова «Фронту Змін» зізнався, що йому часто не вдається виспатися через необхідність згенерувати нову ідею і втілити її в життя. "Якщо з`явиться хтось, хто робить краще, ніж я, я тільки поаплодую", - сказав А.ЯЦЕНЮК.