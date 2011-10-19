ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 19 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Як Партія регіонів ганьбилася на "літньому часі" пише: депутати від Партії регіонів, за ініціативою яких Верховна Рада 20 вересня відмінила перехід на зимовий час, учора з третьої спроби виправили свою помилку. Цьому передували численні звернення фахівців, медиків і журналістів…

http://delo.ua/ukraine/kak-partija-regionov-opozorilas-na-letnem-vremeni-166377/

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Також "Дєло" у публікації "Янукович озвучив свої умови співпраці з Євросоюзом" пише: Президент на російсько-українському форумі в Донецьку заявив про свою готовність йти на діалог з Євросоюзом, якщо він буде потрібен обом сторонам…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-ozvuchil-svoi-uslovija-sotrudnichestva-s-evrosojuzom-166350/

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"Дєло" у публікації "Уряд хоче прорідити інтернет-магазини" пише: наміри уряду відрегулювати діяльність онлайн-магазинів викликає неодназначную реакцію у експертів. Вони вважають, що здійснити це практично нереально. Представники онлайн-торгівлі побоюються, що "закручування гайок" знищить їх бізнес …

http://delo.ua/tech/pravitelstvo-hochet-proredit-internet-magaziny-166383/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "СНД відновило зону", у якому пише: прем'єр-міністри країн СНД учора підписали нову редакцію договору про зону вільної торгівлі. Цей договір вигідний Україні, оскільки чинна редакція не дозволяє вирішувати конфлікти, викликані порушенням договору. В опозиції називають підписання договору компенсацією Україні за відмову країни від завершення аналогічних переговорів з Євросоюзом…

http://www.kommersant.ua/doc/1798289

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Стоп-кадри", у якому пише: українські автозбирачі докладають серйозних зусиль для зміцнення своїх ринкових позицій. Щоб витіснити імпорт, представники вітчизняного автопрому наполягають на підвищенні ввізних мит. Якщо їх вимоги будуть виконані, найбільш ходова продукція зарубіжної збірки стане практично недоступною масовому покупцеві…

http://www.kommersant.ua/doc/1760859

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Видання "Економічні вісті" публікує матеріал "У пошуках компромісу", у якому пише: у переговорах Москви і Києва щодо газу означилася позитивна тенденція: уже обидві сторони переговорів не унеможливлюють укладення нових контрактів, хоча раніше Росія висловлювалася категорично проти цього…

http://state.eizvestia.com/full/v-poiskah-kompromissa

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Регіони втрачають банки", у якому пишуть: незважаючи на пожвавлення споживчого кредитування, багато українських банків під тиском новацій Нацбанку продовжують думати про згортання роздрібного бізнесу. Слідом за переговорами про продаж великого іпотечного портфеля структурам "Дельта Банку", Укрсиббанк розглядає можливість продажу частини мережі своїх відділень "Дочірньому банку Ощадбанку Росії". Банкіри вважають це початком процесу згортання мережі відділень і скорочення персоналу по усій банківській системі…

http://finance.eizvestia.com/full/regiony-teryayut-banki

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"Економічні вісті" публікують матеріал "ВВП здає позиції", у якому пишуть: учора Європейський банк реконструкції і розвитку знизив оцінку росту ВВП України в 2011 р. на півпроцента - до 4,5%, і до 3,5% - в 2012 р. Причиною зміни прогнозів стала рецесія світової економіки …

http://finance.eizvestia.com/full/vvp-sdaet-pozicii

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Газета "Сьогодні" в публікації "Україні пророкують ізоляцію замість інтеграції в ЄС" пише: екс-віце-прем'єр Немиря вважає мінімальними шанси на підписання угоди про асоціацію з ЄС у грудні …

http://www.segodnya.ua/news/14300520.html

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Також "Сьогодні" в публікації "Знесення Русанівських садів: власникам елітних дач обіцяють, що міст піде над їх будинками" пише: тим часом, Русанівські дачі вже розбирають мародери …

http://www.segodnya.ua/news/14300458.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" у публікації "Схильних до розкоші держзамовників внесуть до чорного списку" пише: створити реєстр недобросовісних держзамовників пропонує Мінекономрозвитку РФ. Він може допомогти у боротьбі з невиправданими закупівлями преміум-товарів, вважають у міністерстві, проте ФАС і експерти у це не вірять…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1396446/chernyj_spisok_zakazchikov

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Також "Відомості" у публікації "Уперше за останні 12 років в Росії зменшилася кількість виборців" пишуть: демографічна аномалія - ріст кількості виборців при скороченні населення - припився: уперше за чотири роки електорат в Росії став зменшуватися. Але у день виборів може знову статися його різкий ріст, попереджає опозиція…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1396445/elektorat_ubyl

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Видання "Ізвєстія" у публікації "Космодром Східний стає довгобудом" пише: Роскосмос попередив прем'єра Путіна, що ракети з Амурської області полетять не скоро …

http://izvestia.ru/news/504282

(УНІАН)