Договір про ЗВТ в рамках СНД набуде чинності із січня 2012 року, сподівається Азаров

Санкт-Петербург. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що підписаний 18 жовтня договір про зону вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках Співдружності незалежних держав набуде чинності з січня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час двосторонньої зустрічі з головою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ.

«Сподіваюся, що з січня наступного року цей договір почне реальне життя», - сказав М.АЗАРОВ.

У цілому він позитивно оцінив підписання договору про ЗВТ і висловив сподівання, що найближчим часом він буде ратифікований.

Крім того, голова українського уряду відзначив, що відносини між Україною і Росією розвиваються динамічно, і вирішення існуючих спірних питань дозволить прискорити співпрацю двох країн.

Також під час спільної прес-конференції голів урядів СНД за підсумками підписання договору М.АЗАРОВ зазначив, що договір – недосконалий, він має вади, але в угоді закладені тимчасові норми, протягом терміну дії яких недоліки будуть ліквідовані.

За словами М.АЗАРОВА, підписання договору про ЗВТ дасть можливість розвитку економікам країн СНД.

Своєю чергою, В.ПУТІН на прес-конференції підкреслив, що підписання договору не суперечить принципам Світової організації торгівлі, членами якої серед країн СНД є Україна, Киргизстан, Молдова і Вірменія.

Також В.ПУТІН повідомив, що договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизстан.

Договір сьогодні не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан.

Однак ці країни планують приєднатися до нього протягом цього року.