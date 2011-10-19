Сьогодні Президент України зустрінеться з еміром Катару - вперше за історію відносин
10:21, 19 жовтня 2011Різне
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Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з еміром Держави Катар шейхом Хамадом бін Халіфою Аль ТАНІ під час його візиту в Україну.
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
Як повідомляв УНІАН, 19-20 жовтня відбудеться візит в Україну еміра Держави Катар.
У рамках візиту передбачено підписання низки українсько-катарських документів, зокрема міжурядової угоди про повітряне сполучення.
Візит еміра Катару в Україну стане першим за історію двосторонніх відносин.
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