Наступним кроком для України є підписання договору про ЗВТ із Євросоюзом - Азаров

Санкт-Петербург. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що наступним кроком для України є підписання договору про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав українським журналістам на брифінгу в Санкт-Петербурзі.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, який наступний крок України після підписання 18 жовтня в Санкт-Петербурзі договору про зону вільної торгівлі з СНД, договір про ЗВТ із ЄС або рух у бік Митного союзу, М.АЗАРОВ сказав: «А чому ви весь час протиставляєте? От як цікаво: настільки прості оцінки, або чорне, або біле, або туди, або сюди. А наступний крок буде укладення договору з Європейським Союзом».

Він відзначив зацікавленість України в підписанні договору про ЗВТ із ЄС, і сказав, що говорив про це під час вчорашньої зустрічі з главами урядів країн СНД. «Ми ні від кого не приховуємо це. Ми ведемо переговори не лише з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі, але й з цілим рядом інших країн. Це наша політика – полегшити доступ товарів на зовнішні ринки», - підкреслив прем`єр.

Він зазначив, що в Україні зберігається негативне сальдо торгового балансу. За словами М.АЗАРОВА, частиною цієї проблеми є висока ціна на газ, а іншою частиною – відсутність у України експортних можливостей. Тому, за словами М.АЗАРОВА, уряд робить усе можливе, щоб зробити доступ українських товарів на зовнішні ринки більш вільним.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в ході засідання глав урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі було підписано угоду про створення зони вільної торгівлі.