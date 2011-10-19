У суд до Луценка викликали «швидку»

У суд до екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА викликали "швидку допомогу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомила його дружина Ірина ЛУЦЕНКО.

П'ятихвилинна перерва, яку оголосив суддя, триває значно довше.

Зараз охорона попросила усіх присутніх на засіданні у справі Ю.ЛУЦЕНКА вийти із залу суду.

Технічну перерву на 5 хвилин головуючий на засіданні суддя Сергій ВОВК оголосив на прохання підсудного Ю.ЛУЦЕНКА. У відповідь на питання, з якої причини підсудний просить оголосити перерву, дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина сказала, що у зв'язку з поганим станом здоров'я.

Як повідомляли, сьогодні суд продовжив розгляд справи Ю.ЛУЦЕНКА. На засіданні тривав допит чергового свідка у справі.