Для звільнених за правопорушення держслужбовців створять реєстр - ініціатива генпрокурора

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА ініціюватиме створення реєстру звільнених за правопорушення державних службовців, щоб унеможливити надалі їх працевлаштування до інших установ або відомств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ПШОНКА заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

"Я ініціюватиму перед Президентом України створення державного реєстру, у якому фіксуватимуть причини звільнення держслужбовців з посад. Щоб не було так: вигнали із служби безпеки - він тепер в ДАІ", - сказав В. ПШОНКА.