Соціальні інвестиції «Метінвесту» досягли майже 400 млн. грн.

Міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» інвестувала в реалізацію соціальних, спонсорських, благодійних і корпоративних програм в регіонах присутності в першому півріччі 2011 року майже 400 млн. грн.

Про це сьогодні повідомили в прес-центрі «Метінвесту».

У повідомленні наголошують, що в першому півріччі 2011 року українські підприємства «Метінвесту» також заплатили 5,3 млрд. грн. податків і зборів, у тому числі ЄСВ (єдиний соціальний внесок) - 919,7 млн. грн. Всі виплати були здійснені своєчасно, в повному обсязі і відповідають принципам прозорого та відповідального ведення бізнесу, підкреслили в прес-центрі.

Сукупний обсяг витрат на персонал всіх підприємств Групи в першому півріччі 2011 року перевищив 3,6 млрд. грн. і зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року більш ніж на 45% у зв`язку зі збільшенням кількості підприємств (додалися ММК ім. Ілліча, Комсомольське рудоуправління) і загальним зростанням заробітних плат в компанії.

Сукупний обсяг витрат що до 2010 року за українськими підприємствами Групи склав 15% і більш ніж на третину випереджає темпи зростання заробітних плат по Україні (11%).

Збільшення чисельності персоналу українських підприємств Групи збалансувало середній показник заробітної плати, який склав за першу половину року 4012 грн., що більш ніж на 60% перевищує середню заробітну плату по Україні (за даними Державної служби статистики середня зарплата по Україні за аналогічний період склала 2495 грн.).

Підвищення рівня і якості життя людей в регіонах присутності компанії - важлива складова соціальної стратегії, інвестиції в реалізацію програм розвитку регіонів - один із найбільш дієвих механізмів соціального інвестування, акцентували в прес-службі. У першому півріччі 2011 року на ці цілі було спрямовано 19,5 млн. грн. Інвестиції в міські об`єкти інфраструктури у першому півріччі 2011 року склали 2,7 млн. грн. А всього в 2011 році обсяг соціальних інвестицій у розвиток міст, згідно з планами, досягне 47 млн. 199,57 тис. грн.

Коментуючи дані показники, генеральний директор ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» Ігор СИРИЙ сказав: «Ми розглядаємо програми корпоративної соціальної відповідальності «Метінвесту», як інструмент покращення життя кожного українця. Зростання соціальних інвестицій є вагомим показником позитивних змін у житті міст і регіонів присутності підприємств групи, зростання добробуту і соціальної захищеності людей». При цьому він додав: «Довгострокова стратегія розвитку нашої компанії покликана забезпечити гідну роботу, заробітну плату і впевненість у завтрашньому дні, комфортне сьогодення і майбутнє міст та регіонів».

Довідка УНІАН. «Метінвест» є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції із сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США і має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків. Основними акціонерами «Метінвест» є Група СКМ (71,25%) і Смарт-Холдинг (23,75%), які спільно керують Компанією.

ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» - керуюча компанія Групи «Метінвест».