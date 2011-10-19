Анонс на 20 жовтня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ.

* Відбудеться третє відкрите засідання Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері комунальних послуг. Питання: Про коригування діючих тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення для підприємств водопровідно-каналізаційного господарства для потреб бюджетних установ та інших споживачів, окрім населення. Про коригування діючих тарифів на теплову енергію для суб`єктів господарювання у сфері теплопостачання для потреб бюджетних установ та інших споживачів, окрім населення.

* Відбудеться міжнародна Конференція «Пенсійна реформа: ефективність і справедливість». Організатор - «Реформаторський клуб». Учасники: С.Тігіпко, віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики України; Б.Марін, виконавчий директор Європейського центру соціальної політики та досліджень; Б.Зайчук, голова правління Пенсійного фонду України; В.Хомутинник, голова Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики; Г.Юкен, член комітету зі страхування життя ЄБА; Е.Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ; В.Сушкевич, голова комітету ВРУ з питань пенсіонерів, ветеранів та інвалідів; С.Вайнс, заст. директора місії USAID в Україні.

* В УНІАН відбудеться презентація спеціалізованого сайту громадського партнерства «За чесні державні закупівлі» - http://blogs.kiev.ua/ua/. Представник секретаріату партнерства Алла Волошина і президент ТО «ТОРО» - Контактної групи в Україні Transparency International Олексій Хмара розкажуть про важливість для України нового інтернет-ресурсу у сфері тендерів та про його завдання. Родзинкою сайту стане те, що кожен український громадянин зможе додати інформацію про зловживання у сфері державних закупівель. Тут буде розміщена інформація про те, хто став ініціатором корупції, і на чию користь, власне, закупівля була здійснена, тобто, це буде «український Вікілікс» у сфері тендерів. На думку представників партнерства «За чесні державні закупівлі», люди повинні знати своїх «героїв» і пам`ятати, що в цьому винні конкретні посадові особи або ж організації.

* Під головуванням прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Прес-конференція на тему: «Чи у всіх квартирах українців тепло?». Учасники: Віталій Шаповаленко, директор Департаменту систем життєзабезпечення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Володимир Стороженко, начальник ГУ житлового господарства КМДА.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Влада продовжує терор проти підприємців?!". Організатори Податкового Майдану, лідери Всеукраїнського Комітету "Наступ" розкажуть про нову стратегію з відстоювання прав підприємців України та на прикладі Одеських ринків обговорять питання: В яких умовах сьогодні працюють підприємці? За чиї кошти побудовані ринки? Хто претендує на торгові місця, побудовані за кошти підприємців? Хто і як розкрадає майно і землі ринків? та ін. Також обговорюватиметься новий закон про спрощену систему оподаткування. Учасники: голова Комітету "Наступ" Руслан Секела; координатор Одеського Комітету "Наступ" Наталія Шарапова; представник підприємців ринку "Північний" м. Одеса Сергій Швидкий; представник ринку "Малиновський" м. Одеса Світлана Рогачова; депутат Одеської міськради Сергій Бовбалан.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «У Луганську розпочався переділ рекламного ринку». Перед другою хвилею економічної кризи влада Луганська вирішили ще сильніше вдарити по соціальній складовій міського бюджету. Щити тих компаній, які, незважаючи на важкі умови, справно платили місту гроші - демонтуються. Замість них будуть поставлені щити новостворених компаній, які ще жодного дня не працювали на ринку зовнішньої реклами і навряд чи збираються платити в бюджет. За ними стоять конкретні політичні інтереси і бажання збільшити "паркани" з щитів мінімум в два рази. Вже сьогодні в Луганську розпочався незаконний переділ ринку реклами, який призведе до масової втрати робочих місць, нівечення міста, втрати соціальних грошей. Які ще можуть бути наслідки для жителів міста? Детальну інформацію про події нададуть представники Асоціації зовнішньої реклами України.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Україна власноруч закриває двері до Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС». Представники громадських організацій оприлюднять відкрите звернення до Президента України з приводу відкладання його зустрічі з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу і пропозицій відкласти підписання Угоди про Асоціацію з ЄС. Учасники: Святослав Павлюк, Фонд PAUCІ, Олександр Сушко, Інститут Євроатлантичного співробітництва, Вікторія Гуменюк, Громадська експертна рада, ГО «Центр Юей». Організатор: Громадська Експертна рада при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63