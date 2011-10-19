Курс НБУ на 20.10.11

Офіційний курс НБУ на 20.10.11100 USD США - 797.5700 (на 19 жовтня - 797.5700)100 EUR - 1102.8798 (на 19 жовтня - 1090.7567)10 RUR - 2.5790 (на 19 жовтня - 2.5753)Облікові курси банківських металів на 20.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-131678.81 (на 19 жовтня-132237.11)961XAG10Срібло-2549.83 (на 19 жовтня-2472.47)962XPT10Платина-121629.43 (на 19 жовтня-121709.18)964XPD10Паладій-48970.80 (на 19 жовтня-48332.74)

Офіційний курс НБУ на 20.10.11 100 USD США - 797.5700 (на 19 жовтня - 797.5700) 100 EUR - 1102.8798 (на 19 жовтня - 1090.7567) 10 RUR - 2.5790 (на 19 жовтня - 2.5753) Облікові курси банківських металів на 20.10.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 131678.81 (на 19 жовтня - 132237.11) 961 XAG 10 Срібло - 2549.83 (на 19 жовтня - 2472.47) 962 XPT 10 Платина - 121629.43 (на 19 жовтня - 121709.18) 964 XPD 10 Паладій - 48970.80 (на 19 жовтня - 48332.74)

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