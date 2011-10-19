Головне на 19 жовтня

Фінанси

Україна та Росія переведуть взаєморозрахунки на рублі?

Прем`єр-міністри Російської Федерації і України Володимир ПУТІН і Микола АЗАРОВ обговорили можливість взаєморозрахунків обох країн у рублях і домовилися про проведення наступного тижня зустрічі міністрів фінансів і голів центробанків обох країн з цього питання.

Про це повідомив журналістам у Санкт-Петербурзі прес-секретар російського прем`єра Дмитро ПЄСКОВ, передає РІА "Новости".

За словами Д.ПЕСКОВА, прем`єри детально обговорили взаємодію двох країн в енергетиці, ракетно-космічній галузі, авіації, кредитно-фінансовій сфері.

«У контексті останнього питання детально обговорили можливість взаєморозрахунків у рублях у торгових операціях. Домовилися, що наступного тижня міністри фінансів і голови центральних банків обох країн проведуть відповідні переговори», - сказав Д.ПЄСКОВ за підсумками Ради глав урядів країн СНД.

Нагадаємо, що 18 жовтня глави урядів країн СНД домовилися про підписання договорів про зону вільної торгівлі у рамках Співдружності.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ учора, 18 жовтня, відбув з дводенним робочим візитом до Санкт-Петербурга.

У вівторок М.АЗАРОВ взяв участь у засіданні Ради глав урядів країн-учасниць Співдружності незалежних держав.

На середу, 19 жовтня, запланована зустріч М.АЗАРОВА з главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

Також у середу М.АЗАРОВ візьме участь у розмові глав урядів Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕс) і в засіданні глав урядів ЄврАзЕс.

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Fitch погіршив прогноз рейтингів України з «позитивного» на «стабільний»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило з «позитивного» на «стабільний» прогноз за довгостроковими рейтингами дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті рейтингового агентства.

Згідно з повідомленням, Fitch підтвердив довгостроковий РДЕ на рівні «B» і короткостроковий РДЕ на рівні «B».

При цьому рейтингове агентство підтвердило рейтинг країнової стелі України на рівні «B».

«Баланс ризиків, які стоять перед Україною, тепер більшою мірою відображається «стабільним» прогнозом, із урахуванням зростання вартості суверенних зовнішніх запозичень, а також пов`язаних із ним побоювань щодо зовнішнього фінансування», - зазначають експерти Fitch.

Рейтингове агентство нагадало, що рейтинги з прогнозом «позитивний» були присвоєні Україні в липні 2011 року. З тих пір Fitch знизив прогнози зростання світової економіки, й підвищення неприйняття ризику інвестором ослабило багато валют ринків, що розвивалися, по відношенню до долара США.

Також Fitch раніше зазначав, що поєднання впливу обмінного курсу нацвалюти на сталеливарну промисловість і внутрішні політичні ризики роблять Україну більш уразливою, ніж більшість ринків, що розвиваються, у період погіршення зовнішніх умов.

Крім того, експерти рейтингового агентства говорять, що на Україну тиснуть зовнішні ризики фінансування, при цьому країна має високий валовий зовнішній борг у 77% ВВП.

Крім цього Fitch підкреслює, що програма співробітництва України з МВФ припинена ще в березні.

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В Україні грошова маса у вересні скоротилася на 0,6%, монетарна база – на 2,3%

В Україні грошова маса у вересні 2011 року скоротилася на 0,6% (з початку року збільшилася на 10,4%) - до 660,3 млрд. грн., монетарна база - на 2,3% (з початку року зросла на 3,8%) - до 234,3 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів у вересні залишався майже без змін, а з початку року збільшився на 12,8%, - до 466,9 млрд. грн. У т.ч. депозити юридичних осіб зросли на 1,6% (із початку року - на 17%) - до 166,2 млрд. грн., депозити фізичних осіб скоротилися на 0,9% (із початку року збільшилися на 10,6%) - до 300,7 млрд. грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень у вересні зріс на 1,3% (із початку року - на 9,3%) - до 791,6 млрд. грн. У т.ч. обсяг залишків по кредитах юридичним особам зріс на 2% (із початку року - на 13,4%) - до 589,4 млрд. грн., по кредитах фізичним особам скоротився на 0,7% (із початку року - на 1,1%) і становив 202,2 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками у вересні скоротився на 2,1% (із початку року збільшився на 3,8%) – 189,9 млрд. грн., а з початку року збільшився на 6%.

Обсяг коррахунків банків у вересні скоротився на 9,5% (і початку року - на 12,8%) - до 14,6 млрд. грн. Норматив обов`язкових резервів становив 13,9 млрд. грн., із яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 11,1 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку у вересні скоротився на 42,8% (із початку року збільшився в 2,3 раза) - до 6,3 млрд. грн.

У вересні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку становив 10,1 млрд. грн., із початку року – 158,6 млрд. грн.

Обсяг операцій НБУ з рефінансування банків у вересні становив 2 млрд. грн. (із початку року – 6 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2010 році збільшилася на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарна база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.

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Fitch переглянув прогноз з рейтингів 9 українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло з «позитивного» на «стабільний» прогноз щодо рейтингів дев`яти українських банків і підтвердило рейтинги цих банків.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, ці рейтингові дії йшли за переглядом з «позитивного» на «стабільний» прогнозу щодо довгострокових рейтингів дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті.

У повідомленні зазначається, що зміна прогнозу щодо рейтингів «Укрсиббанку», «Укрсоцбанку», банку «Форум», «ПроКредит Банку» (Україна), «Правекс-банку», «ВТБ Банку» (Україна) і «Корпоративного та Інвестиційного Банку Креді Агріколь» відображає зменшення вірогідності підвищення країнової стелі України («B») після перегляду прогнозу щодо суверенних рейтингів. «Країнова стеля України, яка відображає трансфертний ризик і ризик конвертації, стримує довгострокові РДЕ банків в іноземній валюті, оскільки обмежує ступінь, яким підтримка з боку мажоритарних іноземних акціонерів цих банків може враховуватися в їх рейтингах. Довгострокові РДЕ банків у національній валюті «B+» також враховують країнові ризики України» - йдеться в повідомленні Fitch.

Також повідомляється, що зміна прогнозів щодо рейтингів «Укрексімбанку» і «Ощадбанку», які перебувають у державній власності, відображає думку Fitch про те, що здатність держави надати їм підтримку в разі потреби залишається обмеженою, про що свідчать суверенні довгострокові РДЕ на рівні «B».

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ПЕК

Польська PGNIG дала «Газпрому» час до кінця жовтня для надання знижки на газ

Варшава. Польська нафтогазова компанія PGNIG вирішила надати головному постачальнику газу до країни російському «Газпрому» час до кінця жовтня на добровільне надання знижки на пальне, що поставлялося до Польщі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Переговори між PGNІG S.A. і «Газпромом» про нові цінові умови імпортних поставок газу до Польщі увійшли в ключовий момент. Якщо сторонам не вдасться виробити угоди до кінця жовтня поточного року, PGNIG подасть до арбітражного суду в Стокгольмі», - сказано в оприлюдненій у середу заяві польської компанії.

Прес-служба зазначила, що представники «Газпрому», які минулої п`ятниці були у Варшаві, проігнорували можливість провести переговори про ціну газу, що поставлявся до Польщі.

«На жаль, зустріч не відбулася. Представники «Газпрому» – відразу після відкриття нового офісу компанії EuRoPolGaz – виїхали в аеропорт. Надану російською стороною іншу інформацію на цю тему слід сприймати як елемент переговорної стратегії», - зазначили в PGNIG.

Польська компанія нагадала, що діючий міжурядовий польсько-російський договір про газові поставки дозволяє подати до міжнародного Арбітражного суду, якщо сторонам після 6 місяців переговорів не вдалося досягти компромісу.

PGNIG нагадала, що подала заявку про перегляд рівня цін у квітні 2011 року, зазначивши, що здешевлення російського газу внаслідок зміни ринкової ситуації зажадав ряд інших європейський клієнтів «Газпрому».

Як повідомляв УНІАН, у вересні PGNIG заявляв про намір через суд вимагати зниження ціни на газ, що поставлявся до Польщі, якщо «Газпром» добровільно не погодиться надати знижку до жовтня.

Пізніше цей термін було перенесено до половини жовтня.

За даними польського видання DziennikGazetaPrawna, польська влада вимагає від росіян 10% знижки на пальне, що поставляється до Польщі, а «ціна питання» становить понад 0,5 млрд. доларів.

Довідка УНІАН. Польща, яка за рахунок власного видобутку газу покриває близько третини своїх потреб, із кінця 2010 року практично всі інші 70% імпортує з Російської Федерації.

«Газпром» поставляє до Польщі щорічно близько 10 млрд. кубометрів газу.

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Україна за 9 міс. збільшила експорт електроенергії на 54% – до 4,2 млрд. кВт/год

Україна в січні-вересні збільшила експорт електроенергії на 54,3%, або 1,488 млрд. кВт/год, у порівнянні з січнем-вереснем 2010 року - до 4,235 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

У вересні експорт електроенергії з України виріс у 2,8 разу, або на 391 млн. кВт/год, у порівнянні з вереснем 2010 року - до 596,3 млн. кВт/год.

У січні-вересні експорт української електроенергії у країни Східної Європи збільшився у понад 3,8 разу, або на 1,546 млрд. кВт/год, - до 2,101 млрд. кВт/год.

Нагадаємо, що експортером з українського боку в східноєвропейському напрямку є ТОВ "Східенерго", що входить в структуру приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за вказаний період експорт української електроенергії в Угорщину виріс у 6,7 разу - до 1,539 млрд. кВт/год, у Словаччину - у 2,1 разу, до 562,4 млн. кВт/год.

Експортні постачання електроенергії в Польщу з України у січні-вересні не здійснювали.

Експорт електроенергії в Молдову, який здійснює дочірня компанія ДТЕК ТОВ "Пауер Трейд", за підсумками січня-вересня виріс до 457,6 млн. кВт/год проти 16,9 млн. кВт/год за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, комерційні постачання електроенергії в цьому напрямку "Пауер Трейд" розпочала з квітня.

З початку року у Білорусь ТОВ "Східенерго" і ДПВД "Укрінтеренерго" експортували 1,621 млрд. кВт/год, що на 23,4% менше, ніж за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, у травні українські компанії призупиняли експорт електроенергії у Білорусь у зв`язку з неплатоспроможністю білоруських контрагентів на тлі різкої девальвації національної валюти Білорусі. Експорт в цьому напрямку був відновлений 1-2 липня, після погашення білоруськими контрагентами заборгованості за колишні постачання.

Крім того, у травні-червні у рамках договору про почасову міждержавну торгівлю електроенергією, ДПВД "Укрінтеренерго" поставило в Росію 55,5 млн. кВт/год електроенергії, тоді як в січні-квітні поточного року постачання в цьому напрямі не здійснювалися.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних постачань електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК "Укренерго" доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

Україна у 2010 році збільшила експорт електроенергії на 2,7%, або 109,8 млн. кВт/год порівняно з 2009 роком - до 4,218 млрд. кВт/год.

У 2010 році експорт електроенергії з українського боку здійснювали ТОВ "Східенерго" (ДТЕК) - східноєвропейський і білоруський напрямки, ТОВ "Пауер Трейд" (ДТЕК) - молдавський напрям, ДПВД "Укрінтеренерго" - білоруський напрям.

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Фондовий ринок

"ЕКУ" перерахувала 25% "Дніпроенерго" на рахунок ФДМУ для їх подальшої приватизації

Державний пакет акцій ПАТ "Дніпроенерго" в розмірі 25% статутного фонду списаний з рахунку в цінних паперах НАК "Енергетична компанія України" і зарахований на рахунок Фонду державного майна України (ФДМУ).

Про це повідомляє електронна система розкриття інформації емітентів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР).

Таким чином, на рахунку НАК "ЕКУ" сьогодні залишається держпакет акцій "Дніпроенерго" в розмірі 25,0000167% статутного фонду, акціонером ще 41,6% акцій ПАТ є DTEK Holdings Limited.

Як зазначається в оприлюдненій інформації, 25% "Дніпроенерго" передано ФДМУ з метою їх подальшої приватизації.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ в серпні ц.р. почав підготовку до проведення приватизаційних конкурсів, у тому числі з продажу 25% "Дніпроенерго". У той же час, ФДМУ так і не оголосив у вересні цього року конкурс з продажу блокпакета "Дніпроенерго", як це було заявлено раніше.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» та «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40, 06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

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Міжнародні відносини

Євразійський економічний союз може бути створений до 2015 року – Путін

Москва. Євразійський економічний союз може бути створений до 2015 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на прес-конференції за підсумками засідання Вищого органу Митного союзу на рівні глав урядів.

«Євразійський союз – це справа майбутнього. Спочатку ми говорили про Митний союз, зараз говоримо про те, що з 1 січня наступного року повинні почати працювати механізми ЄЕП і це набагато глибший ступінь інтеграції», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, в ході формування ЄЕП доведеться приймати велику кількість нормативних актів і вносити зміни в національні законодавства.

«І тільки потім, десь на рубежі 2015 року ми можемо підійти, якщо будемо також енергійно діяти як дотепер, до ідеї створення Євразійського союзу», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, це питання квазіполітичного характеру.

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Азаров: угоди про зону вільної торгівлі з СНД і ЄС - відкриття ринків для України

Санкт-Петербург. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що підписання договору про зону вільної торгівлі з країнами СНД і підписання договору про зону вільної торгівлі з країнами ЄС - це пункти одного плану з розширення можливостей України на зовнішніх ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар М.АЗАРОВА Віталій ЛУК`ЯНЕНКО.

«Підписання договору про зону вільної торгівлі з країнами СНД і підписання договору про зону вільної торгівлі з країнами ЄС - це два пункти одного плану. Плану відкриття для української економіки зовнішніх ринків, що необхідно для стабільного економічного розвитку в нашій країні в умовах, коли зовнішні ринки неспокійні», - процитував прем`єр-міністра В.ЛУК`ЯНЕНКО.

М.АЗАРОВ назвав сьогоднішнє підписання історичним, а також зазначив, що робота над угодою про створення зони вільної торгівлі з ЄС зараз перебуває на завершальному етапі.

Крім того, прес-секретар прем`єра повідомив, що Україна підписала концепцію співпраці у сфері інформатизації і концепцію стратегії і співпраці у галузі залізничного транспорту СНД.

Також у департаменті інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату Кабміну повідомили, що наступне засідання голів урядів країн - учасниць Співдружності незалежних держав відбудеться в Ашхабаді (Туркменістан) у травні-червні 2012 року. Точна дата його проведення буде визначена пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня на засіданні голів урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі було підписано угоду про створення зони вільної торгівлі.

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Агро

Мінагропрод прогнозує експорт зерна урожаю 2011 року в обсязі 27 млн. тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України очікує, що обсяг експорту зерна з урожаю 2011 року становитиме 27 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства з посиланням на міністра Миколу ПРИСЯЖНЮКА.

«У поточному році ми очікуємо виробити понад 53 млн. тонн зернових культур. Це один з найвищих показників виробництва за всю історію нашої держави. При такому рівні виробництва очікувані обсяги експорту зернових культур становитимуть близько 27 млн. тонн», – повідомив М. ПРИСЯЖНЮК.

Міністр наголосив, що цього року кожна п`ята тонна ячменю, кожна восьма тонна кукурудзи і кожна дванадцята тонна пшениці, які продаватимуться в світі, будуть українського походження. В цілому за обсягами експорту пшениці в поточному році Україна займатиме восьме місце в світі, за кукурудзою – третє, за ячменем – перше місце.

Нагадаємо, 7 жовтня п.р. Верховна Рада ухвалила Закон України «Про затвердження ставок вивізного (експортного) мита на окремі види сільськогосподарських культур». Законом передбачається скасувати експортне мито на пшеницю і кукурудзу, проте до 1 січня 2012 року залишається експортне мито на ячмінь за ставкою 14%, але не менш як 23 євро за одну тонну.

Експорт зерна з України у 2010-2011 маркетинговому році (липень 2010 р. – червень 2011 р.) становив 12,037 млн. тонн, у 2009-2010 м.р. - 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 м.р. – 24,5 млн. тонн.

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Україна на 18 жовтня експортувала 3,9 млн. тонн зерна

Україна з початку маркетингового року по 18 жовтня п.р. поставила на зовнішні ринки 3,924 млн. тонн зерна, що на 0,936 млн. тонн менше проти аналогічного періоду минулого року.

Такі дані УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

За вказаний період експорт пшениці становив 1,624 млн. тонн, що на 0,45 млн. тонн менше проти аналогічної дати минулого року, експорт ячменю – 1,722 млн. тонн, що на 0,46 млн. тонн менш ніж у 2010 р. Експорт жита становив 0,026 млн. тонн. Кукурудзи на зовнішні ринки поставлено 0,524 млн. тонн. Експорт ріпаку становив 0,53 млн. тонн.

Нагадаємо, Мінагропрод очікує, що обсяг експорту зерна з урожаю 2011 року становитиме 27 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Експорт зерна з України у 2010-2011 маркетинговому році (липень 2010 р. – червень 2011 р.) становив 12,037 млн. тонн, у 2009-2010 м.р. - 21 млн. тонн зерна,ув 2008-2009 м.р. – 24,5 млн. тонн.

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УНІАН