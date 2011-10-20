ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 20 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Янукович підписав закон про відміну експортних мит на пшеницю і кукурудзу", у якому пише: Президент підписав закон про обнулення експортних мит на пшеницю і кукурудзу, який передали йому на підпис минулої п'ятниці. Він набуде чинності після опублікування в офіційній пресі…

http://delo.ua/business/janukovich-podpisal-zakon-ob-otmene-eksportnyh-poshlin-na-pshenicu-i-166455/

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Також "Дєло" у публікації "Главу НБУ Арбузова викликають у Верховну Раду" пише: на наступне засідання парламентського фінансового комітету запрошений Сергій Арбузов. Депутати хочуть, щоб глава НБУ розповів їм, які заходи робитиме регулятор для збереження стабільності курсу гривні…

http://delo.ua/finance/glavu-nbu-arbuzova-vyzyvajut-v-verhovnuju-radu-166432/

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"Дєло" у публікації "Нерозбериха з "зимовим часом" заплутала роботу українських авіакомпаній" пише: рішення про відмову переходити на "зимовий час" за 40 днів до початку зимової навігації змусило українських авіаперевізників у терміновому порядку вносити зміни у розклад прильотів і вильотів з аеропорту "Бориспіль". Тепер треба усе змінювати назад …

http://delo.ua/business/nerazberiha-s-zimnim-vremenem-zaputala-rabotu-ukrainskih-aviak-166413/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Разом з тими", у якому пише: відразу ж після підписання нового договору про вільну торгівлю товарами у рамках СНД українські чиновники оголосили про намір укласти аналогічну угоду про торгівлю послугами і вивчити можливість приєднання до технічних регламентів Євразійської економічної спільноти (ЄврАзЕС). Нові кроки у цьому напрямку можуть поставити під загрозу відновлення економічної інтеграції України і ЄС, упевнені експерти…

http://www.kommersant.ua/doc/1798805

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "А бізнес і нині там", у якому пише: Україна програє у глобальній конкурентній боротьбі за інвестиції підприємців. У черговому рейтингу легкості ведення бізнесу країна здала позиції, опустившись на 152-ге місце. Такий стан справ у більшості індексів рейтингу Doing Business, а українська податкова система, на думку експертів, як і раніше залишається однією з найгірших у світі, оскільки в нинішньому рейтингу вони ще не врахували чинний Податковий кодекс. Погіршення рейтингу фахівці пояснюють тим, що більшість задекларованих владою реформ залишаються на папері…

http://www.kommersant.ua/doc/1798888

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Видання "Економічні вісті" публікує матеріал "Соціальний бліцкриг", у якому пише: сьогодні у першій половині дня народні депутати проголосують за масштабну відміну соціальних гарантій і пільг мільйонів своїх же виборців. Правда, цією інформацією володіють тільки деякі високопоставлені люди при владі. Одних тільки цих дій усієї нинішньої влади в соціальній сфері вистачає, щоб отримати гідну відповідь від багатьох українців на будь-яких майбутніх виборах…

http://state.eizvestia.com/full/socialnyj-blickrig

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Міста залишаться без транспорту", у якому пишуть: постачання міського транспорту під Євро-2012 йдуть дуже повільними темпами: з обіцяних урядом 2 тис. одиниць транспорту отримано менше двохсот. Частково це пов'язано з проблемами в отриманні кредитів під ці цілі. Вже зараз зрозуміло, що містам навряд чи вдасться реалізувати плани з закупівель у повному обсязі…

http://markets.eizvestia.com/full/goroda-ostanutsya-bez-transporta

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"Економічні вісті" публікують матеріал "Рахуйте дні", у якому пишуть: Микола Азаров упевнений, що впродовж найближчих днів Україна і Росія домовляться про нові умови газової співпраці, які замінять контракти 2009 р., підписані при екс-прем'єрові Юлії Тимошенко. Проте, для поліпшення ситуації на внутрішньому ринку, на думку експертів, уряду ще потрібно розібратися з боргами підприємств теплокомуненерго за спожите раніше імпортне блакитне паливо …

http://state.eizvestia.com/full/schitajte-dni

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Газета "Сьогодні" у публікації "Ноу-хау: у касах на залізничному вокзалі тепер електронні черги" пише: квитки на потяги продають тільки по талону, пасажири стоять біля кас за звичкою …

http://www.segodnya.ua/news/14300822.html

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Також "Сьогодні" у публікації "Дніпро - вимирає: статус мільйонника не врятували навіть студенти" пише: щомісячно з Дніпропетровська від'їжджають більше тисячі жителів …

http://www.segodnya.ua/news/14300752.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" у публікації "Медведєв залишиться президентом у Facebook" пише: Президент РФ оголосив у своєму мікроблозі в Twitter, що завів собі сторіночку в соціальній мережі Facebook. "Вирішив писати ще і в "Фейсбук". Читайте"! - написав він. Кумедна родзинка у тому, що сторінка Медведєва називається president.dmitry.medvedev, і є не особистою, а так званою fanpage…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1397680/medvedev_priglasil_chitat_ego_esche_i_v_facebook

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Також "Відомості" у публікації "Російські топ-менеджери дорожчі від європейських" пишуть: топ-менеджери найбільших російських компаній заробляють на десятки відсотків більше від європейських колег, стверджує Hay Group. Та і темпи росту прибутків росіян найвищі в Європі...

http://www.vedomosti.ru/career/news/1397608/rossiyane_samye_dorogie

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Видання "Ізвєстія" у публікації "Літаки в Росії можуть обладнати алкотестерами" пише: також буде створений "чорний список" пілотів, авіатехніків і керівників авіапідприємств. Таке основне питання порядку денного безпрецедентно широкої наради в Росавіації, яка пройде 20 жовтня…

http://izvestia.ru/news/504421

(УНІАН)