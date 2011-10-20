Москва. Створено робочу групу зі вступу Киргизстану до Митного союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сказав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на прес-конференції за підсумками засідання Вищого органу Митного союзу на рівні глав урядів.

«За пропозицією Казахстану ми сьогодні сформулювали ідею й реалізували її в прийнятих документах – створили робочу групу, яка працюватиме над тим, щоб наближати момент вступу Киргизстану до Митного союзу», - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що МС і ЄЕП відкриті для приєднання інших сусідніх країн.

За його словами, вже сьогодні зацікавлені в цьому Киргизстан і Таджикистан.

При цьому він зазначив, що Таджикистан не може це зробити через відсутність спільного кордону, але після вступу Киргизстану це питання може стати на порядку денному.