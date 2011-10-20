БРУ інвестувало 22,7 млн. грн. у розвиток курорту Balaklava Green

За 9 місяців 2011 року Балаклавське рудоуправління інвестувало 22,7 млн. грн. у підготовку території підприємства до розвитку курорту Balaklava Green.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Зокрема БРУ проводить набір нових співробітників і закупівлю необхідної техніки; проектні і науково-дослідні роботи; складування некондиційного вапняку на території Західно-Балаклавського кар'єру з урахуванням розвитку проекту Balaklava Green.

У рамках підготовки території підприємства до реалізації проекту Balaklava Green проведено ряд проектних і науково-дослідних робіт:

- інженерно-геологічні дослідження на ділянках Гасфорт, Кадикой, Псілерахі;

- проектно-дослідні роботи з формування прибережної смуги з виходом у бік моря в районі Васильєвої Балки;

- науково-дослідні роботи з визначення і розрахунку електричних навантажень споживачів проектованого містобудівного комплексу;

• проектно-дослідні роботи визначення розрахункових навантажень і принципової схеми газопостачання проектованого містобудівного комплексу південної частини Балаклавського району;

- науково-дослідні роботи з розробки концепції водопостачання і водовідведення проектованого містобудівного комплексу Балаклавського району;

- підготовлено техніко-економічне обгрунтування ліквідації Псилерахського кар'єру.

За січень-вересень 2011 року підприємство перемістило близько 1 млн. тонн гірських мас для підготовки території під будівництво рекреаційного комплексу, що становить приблизно 30% від річного об'єму видобутку вапняку.

Упродовж року для здійснення підготовки території до реалізації проекту Balaklava Green, на БРУ додатково узяли на роботу 49 осіб. Всього чисельність працівників підприємства на сьогодні складає 859 осіб. У результаті реалізації проекту Balaklava Green кількість робочих місць на підприємстві планують збільшити практично у 2 рази. З цією метою БРУ активно співпрацює з Севастопольським центром зайнятості - сторони уклали угоду про залучення нових співробітників.

Крім того, у рамках інвестиційної програми закупили нову техніку - автогрейдер ДЗ-98, навантажувач Dressta, бульдозер Т-15 та інше устаткування.

"Роботи з підготовки території підприємства до реалізації проекту Balaklava Green - це не просто новий етап у розвитку БРУ, це щоденна робота Балаклавського рудоуправління. Гірники разом зі своїм основним виробничим завданням - видобутком вапняку, вже сьогодні роблять свій внесок у майбутній рекреаційний розвиток регіону", - зазначив голова правління АТ "Балаклавське РУ" Валерій Немченко.

До 2015 року БРУ збереже видобуток вапняків на наявному рівні в межах 3-3,5 млн. тонн на рік. Одночасно підприємство проводитиме підготовку території до будівництва курорту Balaklava Green. Новий напрям діяльності, за попередніми прогнозами, збільшить об'єм робіт на підприємстві у 3 рази.

Довідка УНІАН. Група "Смарт-холдинг" є інвестором проекту Balaklava Green. Проект Balaklava Green у січні 2011 року включено у Програму економічного і соціального розвитку м. Севастополя. АТ "Балаклавське РУ" є одним з містоутворювальних підприємств Севастополя і робить значний внесок у його соціально-економічний розвиток. Рудоуправління виробляє металургійний вапняк, щебеневий і піщаний матеріал, бутовий камінь.