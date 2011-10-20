Комісар ЄС: рішення про підписання угоди з Україною приймуть після фіналізації документів

Брюссель. Комісар Європейського Союзу з питань торгівлі Карел де ГУХТ підкреслює, що рішення про підписання угоди з Україною прийматимуть після фіналізації документів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на конференції.

"Коли у нас буде готова пропозиція на столі, ми дивитимемося, що ми можемо зробити", - сказав комісар.

У цьому контексті К. де ГУХТ нагадав нещодавні заяви Верховного представника ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН про необхідність продовжити технічну частину переговорів про угоду про асоціацію з Україною, незважаючи на внутрішньополітичну ситуацію.

"Учорашні домовленості (під час яких були погоджені ключові положення угоди про асоціацію - УНІАН) повинні допомогти нам завершити угоду до кінця року, і мати чітке розуміння, де ми є" - сказав комісар ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року. Зона вільної торгівлі повинна стати частиною угоди про асоціацію, переговори про яку сторони почали у 2007 році.

К.ЕШТОН минулого тижня заявила про необхідність завершити технічні переговори про угоду про асоціацію до кінця року. При цьому вона зазначила, що рішення про підписання і ратифікацію угоди залежатиме від внутрішньої ситуації в Україні і дотримання Києвом демократичних стандартів.