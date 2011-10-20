МВС: розкрадання міліцією зброї стало можливим через колишнє керівництво міністерства

У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що розкрадання міліцією зброї в Харкові і Львові стало можливим через потурання колишнього керівництва міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві заявив начальник Департаменту внутрішньої безпеки МВС України Олександр МЕЧЕТНОЙ.

"За останні роки МВС керували люди, які не зовсім розуміли, що таке МВС. Тому з'явилося деяке розслаблення особового складу. Робота МВС, мабуть, була побудована так, що дала можливість потуранням", - сказав начальник департаменту.

На уточнювальне питання журналістів, за якого саме міністра робота ОВС не була налагоджена належним чином, він сказав: "Попереднім міністром був ЛУЦЕНКО, я думаю, що так".

Продовжуючи тему зникнення великої кількості зброї, зокрема, у Львівському державному університеті внутрішніх справ, О.МЕЧЕТНОЙ зазначив, що нестачу виявили у результаті перевірки, проведеної за дорученням глави МВС після виявлення пропажі пістолетів в одному з відділів міліції у Харківській області. У результаті проведеного службового розслідування встановлено, що впродовж 2008-2011 років начальник складу озброєння університету виносив зброю з метою подальшого продажу, зокрема, викрадену зброю він передавав жителеві Львова, колекціонерові військової амуніції, який частину зброї залишив у себе, а частина, у свою чергу, перепродав.

За словами О.МЕЧЕТНОГО, у результаті розкрадання арсенал університету зменшився на 130 одиниць зброї, з яких 106 - бойова, 9 - навчальна, також пропало 15 ракетниць.

Як сказав О.МЕЧЕТНОЙ, частина осіб, яким було продано зброю, встановлені в декількох містах України, у них вилучено 30 одиниць бойової зброї, крім того, 57 одиниць інших видів озброєння, а також 71 граната, 2 міни, понад 100 штук мисливської зброї.

Як встановила перевірка і слідство, матеріально відповідальна особа, виносячи зброю із складу, продавала пістолети по 300-400 дол. за штуку, автоматичну зброю - по 600-800 дол.

Як розповів О.МЕЧЕТНОЙ, серед знайденого і поверненого озброєння два кулемети, 11 автоматів, 2 рушниці, решта - пістолети.

Водночас начальник департаменту наголосив, що у рамках порушеної кримінальної справи фігурує 12 осіб, чотирьом з яких обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Серед фігурантів кримінальної справи - проректор університету з економічних питань, якого звинувачубть у зловживанні службовим становищем, а також старший інспектор з озброєння, який за своєю посадою повинен був здійснювати контроль зброї, яка зберігається в навчальному закладі, проводити інвентаризації.

Також О.МЕЧЕТНОЙ запевнив, що після закінчення розслідування справи дадуть оцінку діям інших керівників міліції.

Водночас О.МЕЧЕТНОЙ не виключив, що МВС ініціюватиме перевірки осіб, які колекціонують зброю.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня в ході перевірки складу озброєння Львівського державного університету внутрішніх справ була виявлена недостача зброї, у тому числі пістолетів, рушниць, автоматичної зброї, а також зразків навчальної зброї.

Наказом міністра внутрішніх справ України створена група для перевірки обставин надзвичайної події, яку очолив заступник міністра Дмитро ВОРОНА.

16 вересня у Харкові під час спецоперації були затримані два працівники Комінтернівського райвідділу міліції, які намагалися продати п'ять пістолетів. Зброя вилучена, причетні до злочинної діяльності перебувають під вартою. Прокуратура порушила кримінальну справу, триває слідство.