Власенко: апеляцію на вирок Тимошенко подадуть "протягом декількох днів"

Керівник групи захисників екс-прем'єр-міністра Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що апеляційна скарга на рішення Печерського районного суду Києва про виголошення вироку екс-прем'єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО буде подана "впродовж декількох днів".

Про це С.ВЛАСЕНКО повідомив кореспондентові УНІАН.

"Апеляція буде подана впродовж декількох днів", сказав С. ВЛАСЕНКО.

Водночас захисник Ю.ТИМОШЕНКО не став називати конкретні терміни звернення до Апеляційного суду Києва.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня адвокат екс-прем'єра Юрій СУХОВ заявив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО з 17 по 23 жовтня має намір звернутися до Апеляційного суду Києва для оскарження вироку, винесеного 11 жовтня Печерським райсудом за результатами розгляду "газової справи". Рішення може бути оскаржене впродовж 15 днів, що означає - термін подачі аппеляции збігає 26 жовтня.

Ю.СУХОВ також повідомив про намір згодом оскаржити рішення Апеляційного суду Києва у вищій спеціалізованій судовій інстанції в касаційному порядку.

"Для того, щоб потрапити до Європейського суду з прав людини, ми повинні пройти апеляційну інстанцію, касаційну інстанцію в українських судах. Але, на жаль, ми не бачимо перспектив того, що рішення (Печерського райсуду - УНІАН) буде скасовано", - пояснив він.

Відповідно до національного законодавства, апеляційний розгляд скарги на рішення Печерського райсуду повинен відбутися не раніше, ніж через півтора місяці і не пізніше, ніж через чотири місяці після відповідного звернення.

Печерський райсуд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень у підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. За рішенням суду вона не зможе обіймати державні посади впродовж трьох років після відбуття покарання.

Захист вважає вирок своєї підзахисної "ганебною сторінкою в історії українського правосуддя".