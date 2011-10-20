Клюєв: завершення переговорів щодо ЗВТ з ЄС відкриває шлях до завершення переговорів про асоціацію

Завершення переговорів в частині зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом відкриває шлях до завершення переговорів за угодою про асоціацію в цілому до кінця поточного року

Про це в Брюсселі заявив перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра.

"Учора увечері після інтенсивних переговорів нам вдалося узгодити всі ключові параметри в частині … зони вільної торгівлі. Наші домовленості відкривають шлях до завершення переговорів за угодою про асоціацію до кінця року", - заявив А.КЛЮЄВ.

За його словами, переговори, зокрема, з комісаром ЄС з питань торгівлі Карелом де ГУХТОМ, були достатньо непростими, обговорювалася «низка важких питань». Але сторони виявили готовність чути один одного і йти на серйозні компроміси, зазначив перший віце-прем`єр-міністр України.

А.КЛЮЄВ повідомив, що, з урахуванням досягнутих домовленостей, дані доручення експертам доопрацювати всі технічні формальності.

«Я радий, що вчора ми досягли домовленостей за всіма аспектами. Залишилися лише деякі технічні моменти. Але у нас є принципові домовленості, і тепер вони повинні реалізуватися», - заявив, у свою чергу, єврокомісар К. де ГУХТ. За його словами, тепер підписання договору про асоціацію можливе до кінця року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Україна і Європейський Союз узгодили основні параметри торгової частини угоди про асоціацію.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Зона вільної торгівлі має стати складовою частиною угоди про асоціацію, переговори про яку сторони розпочали у 2007 році.