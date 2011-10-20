Черговий раунд переговорів щодо угоди про асоціацію з ЄС пройде наступного тижня в Києві
17:47, 20 жовтня 2011Різне
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Черговий раунд переговорів про підготовку угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом відбудеться наступного тижня в Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні журналістам у Брюсселі.
«Наступного тижня у нас черговий раунд переговорів вже буде в Києві», - сказав А.КЛЮЄВ.
Він відзначив, що в процесі підготовки документа для підписання необхідно вирішити низку питань.
«Все, що стосується подальшого просування з підготовки угоди про асоціацію, – там є ще ціла низка питань, які необхідно буде вирішити», - сказав А.КЛЮЄВ.
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