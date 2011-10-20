Анонс на 21 жовтня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* У рамках Проекту «Об`єднуємося заради реформ (UNITER)», що реалізується Pact і фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, відбудеться виставка соціальних і екологічних проектів компаній. Організатор - Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності». У програмі: круглий стіл «Участь донорів і компаній в проектах розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні»; круглий стіл «Як оцінити корпоративні проекти інвестицій у суспільство»; дискусія топ-менеджерів найбільших українських компаній про впровадження корпоративної соціальної відповідальності в компаніях.

* Відбудеться брифінг заступника начальника Київської регіональної митниці Юрія Соколова на тему: «Впровадження попереднього документального контролю у пунктах пропуску через державний кордон України».

* Прес-конференція на тему: «Стан охоронних зон магістральних газопроводів». Учасники: Ігор Гасек, заст.голови Держтехнобезпеки України; Тарас Поліщук, начальник Управління техногенної безпеки Держтехнобезпеки України; Геннадій Тюкавкін, зав.сектором держнагляду за об`єктами підвищеної небезпеки нафтогазового комплексу Держслужби гірничого нагляду та промислової безпеки України; Юрій Герасименко, заст.головного інженера ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»; Ігор Буряк, начальник Управління магістральних газопроводів і газорозподільних станцій ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» та ін.

* Прес-конференція на тему: «Що дасть Україні зона вільної торгівлі з країнами СНД?». Учасники: президент Центру антикризових досліджень, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло і фінансовий експерт Віктор Суслов.

* Відбудеться відеоміст Москва-Київ-Кишинів-Єреван-Астана на тему: "Зона вільної торгівлі - перший крок на шляху до Євразійського союзу?". Учасники в Києві: Валерій Мунтіян, перший заступник міністра економіки України; Володимир Сиденко, головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАНУ. У Москві: Павло Нефідов, ген.директор фінансово-банківської ради СНД; Світлана Глинкина, заст.директора Інституту економіки РАН. У Кишиневі: Валерій Іоніце, голова Парламентської комісії з економіки, бюджету та фінансів; Ігор Додон, екс-віце-прем`єр-міністр з економіки. У Єревані: Татула Манасерян, доктор економічних наук. В Астані: представник Мінекономіки, експерти.

* Прес-конференція на тему: «Чи реально повернути український гральний бізнес в правове поле?». Учасники: Тетяна Єфименко, президент Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України; Юрій Кожема, голова Київської спілки підприємств грального бізнесу.

* Відбудеться брифінг керівництва ФПУ на тему: «Державний бюджет 2012 року - українське неоліберальне кріпацтво». Питання: Що нового депутати додали до Держбюджету? Що з передвиборчої програми Президента реалізує бюджет-2012? Як депутати встановлюють мінімальну зарплату і пільги для себе? Яка зарплата буде у вчителя і стипендія у студента? Бідних в 2012 році стане більше чи менше? Чи закладено в бюджеті-2012 кошти для чорнобильців і афганців? Євро-2012 несе доходи чи нові збитки для Держбюджету?

* Відбудеться брифінг з питань запровадження Київською обласною митницею попереднього документального контролю товарів у пункті пропуску для повітряного сполучення «Бориспіль».

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