Курс НБУ на 21.10.11

Офіційний курс НБУ на 21.10.11100 USD - 797.5700 (20 жовтня - 797.5700)100 EUR - 1101.2049 (20 жовтня - 1102.8798)10 RUR - 2.5417 (20 жовтня - 2.5790)Облікові курси банківських металів на 21.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-129924.15 (20 жовтня-131678.81)961 XAG 10 Срібло-2455.72 (20 жовтня-2549.83)962XPT10Платина-118837.93(20 жовтня-121629.43)964XPD10Паладій-47614.93 (20 жовтня-48970.80)

Офіційний курс НБУ на 21.10.11 100 USD - 797.5700 (20 жовтня - 797.5700) 100 EUR - 1101.2049 (20 жовтня - 1102.8798) 10 RUR - 2.5417 (20 жовтня - 2.5790) Облікові курси банківських металів на 21.10.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-129924.15 (20 жовтня-131678.81) 961 XAG 10 Срібло-2455.72 (20 жовтня-2549.83) 962XPT10Платина-118837.93(20 жовтня-121629.43) 964XPD10Паладій-47614.93 (20 жовтня-48970.80)

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