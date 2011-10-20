Головне на 20 жовтня

Фінанси

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що запровадження Національним банком жорстких правил обміну валюти захищає національні інтереси України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у інтерв`ю для програми «Вечори з Віталієм Коротичем», яке вийшло на УТ-1.

Глава держави зазначив, що НБУ «трішки перегнув палицю», створив незручності для громадян. «Але ми побачили, як за тиждень майже на 500 млн. менше стало обміну валюти», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Коли Національний банк відчув, що почали вивозити валюту із країни і у великих обсягах, використовувати різні схеми, конвертаційні центри – ви про них багато чули, були цілі бригади, які обмінювали цілодобово гривні на валюту, валюту пакували і вивозили, – треба було щось робити», - заявив президент.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ погодився, що є і негативні наслідки такого рішення НБУ. «Та ми зобов`язані захищати наші національні інтереси», - зазначив він.

Створено робочу групу зі вступу Киргизстану до Митного союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сказав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на прес-конференції за підсумками засідання Вищого органу Митного союзу на рівні глав урядів.

«За пропозицією Казахстану ми сьогодні сформулювали ідею й реалізували її в прийнятих документах – створили робочу групу, яка працюватиме над тим, щоб наближати момент вступу Киргизстану до Митного союзу», - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що МС і ЄЕП відкриті для приєднання інших сусідніх країн.

За його словами, вже сьогодні зацікавлені в цьому Киргизстан і Таджикистан.

При цьому він зазначив, що Таджикистан не може це зробити через відсутність спільного кордону, але після вступу Киргизстану це питання може стати на порядку денному.

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» (№8521).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 264 із 410 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННИК, визначено чотири групи підприємців, які зможуть працювати на спрощеній системі.

За його словами, до першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн., які не мають найманих осіб та сплачують від 10 до 100 грн. на місяць податку і займаються торгівлею на ринках і наданням побутових послуг.

До другої групи підприємців, до яких застосовується спрощена система, належать фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн. грн. і мають право наймати 10 осіб. Для таких підприємців сплата податку визначена на рівні від 20 до 200 грн.

До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу, який не перевищує 3 млн. грн., та кількістю найманих осіб до 20 чоловік. Ці підприємці мають сплачувати податок на рівні 3% чи 5% в залежності від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність.

За словами В.ХОМУТИННИКА, до четвертої групи належать підприємці чи юридичні особи, обсяг доходу яких не перевищує 5 млн. грн., і вони можуть наймати 50 осіб. Вони сплачуватимуть податок на рівні 3% чи 5%.

Як сказав голова комітету ВО, таким чином, обсяг доходу збільшений від 2 до 6 разів для всіх груп підприємців порівняно з нині діючими нормами, а податок знижений «фактично удвічі у порівнянні з тими умовами, які є сьогодні».

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 25 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні МВФ, яке має у розпорядженні УНІАН, з посиланням на постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА.

"Місія МВФ відвідає Україну в період з 25 жовтня по 4 листопада для продовження дискусій у контексті другого перегляду програми за угодою "стенд-бай" і консультацій за 2011 рік у Статті IV Статей Угоди МВФ" - повідомив М.АЛЬЄР.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло з "позитивного" на "стабільний" прогноз за рейтингами шести українських компаній вслід за змінами суверенних рейтингів України.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, проведені такі рейтингові дії щодо українських компаній:

DTEK Holding Limited - довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений з «позитивного» на «стабільний». Рейтинг продовжує стримуватися суверенною стелею України «B»; короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B»; довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B +», прогноз змінений з «позитивного» на «стабільний»; пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», рейтинг поворотності активів «RR4»; короткостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B»; національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)», прогноз «стабільний»; національний пріоритетний незабезпечений рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)».

Metinvest B.V. - довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений з «позитивного» на «стабільний». Рейтинг продовжує стримуватися суверенною стелею України «B»; короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B»; довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B +», прогноз змінений з «позитивного» на «стабільний»; пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», рейтинг поворотності активів «RR4»; короткостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B»; національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)», прогноз «стабільний»; національний короткостроковий рейтинг підтверджений на рівні «F1 + (ukr)».

Ferrexpo Plc - довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений з «позитивного» на «стабільний». Рейтинг продовжує стримуватися суверенною стелею України "B"; короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B». Крім того, були підтверджені пріоритетний незабезпечений рейтинг Ferrexpo в іноземній валюті і пріоритетний незабезпечений рейтинг випуску гарантованих облігацій Ferrexpo Finance plc. на рівні «B» з рейтингом поворотності активів "RR4".

MHP S.A. - довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений з «позитивного» на «стабільний». Рейтинг продовжує стримуватися країновою стелею України "B"; довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B +», прогноз «стабільний»; пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», рейтинг поворотності активів «RR4».

ВАТ «Миронівський хлібопродукт» (дочірня компанія в 99,9-процентній власності MHP SA) - довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений з «позитивного» на «стабільний». Рейтинг продовжує стримуватися стелею країни України "B"; довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B +», прогноз «стабільний»; національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)», прогноз «стабільний».

Kernel Holding SA - довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», прогноз змінений з «позитивного» на «стабільний». Рейтинг продовжує стримуватися країновою стелею України "B"; довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджений на рівні «B +», прогноз «стабільний»; національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA + (ukr)», прогноз «стабільний».

Російський рубль з серпня впав на 10%, на його підтримку витрачено 14 млрд. доларів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив заступник голови Центрального Банку РФ Олексій УЛЮКАЄВ в Держдумі.

«Фактично відбулася плавна девальвація приблизно на 14% з серпня, потім відкат, в результаті - приблизно 10%. Це обійшлося порівняно невеликими витратами з резервів - 14 млрд. дол., у той час як в 2008 році вони були значно більшими - 130 млрд. дол. », - сказав О.УЛЮКАЄВ.

За його словами, частка валютних депозитів населення в російських банках не змінилася, незважаючи на девальвацію.

Крім цього, він повідомив, що Банк Росії до кінця року розраховує приступити до інвестування резервів в австралійський долар.

«Контрагенти відібрані. Я підписав угоди», - сказав О.УЛЮКАЄВ.

Він зазначив, що також ЦБ РФ продовжить нарощувати частку золота в міжнародних резервах.

Україна опустилася із 149 на 152 місце згідно з рейтингом «Ведення бізнесу - 2012: ведення бізнесу в прозорішому світі» (Doing Business 2012), який містить оцінки нормативно-правового регулювання, яке безпосередньо впливає на діяльність місцевих компаній в економіках 183 країн.

Так, згідно з новим звітом, підготовленим Міжнародною фінансовою корпорацією і Світовим банком, уже дев`ятий рік підряд Східна Європа і Центральна Азія випереджають решту регіонів у поліпшенні нормативно-правового регулювання діяльності підприємців.

При цьому наголошується, що Україна відстає за темпом реформування від інших країн в Європі і Центральній Азії.

Україна зайняла 152 місце із 183 економік, які оцінювалися у звіті «Ведення бізнесу, - 2012». Це нижче за торішній, коли країна була на 149 рядку рейтингу.

Так, Україна внесла зміни до законодавства в частині врегулювання комерційних спорів і збільшення ефективності виконання умов контрактів. Також була спрощена система оподаткування - стала для компаній менш витратною завдяки перегляду й уніфікації податкового законодавства, зниженню ставок податку на прибуток, а також уніфікації відрахувань на соціальне забезпечення. Зміни в законодавство про банкрутство і виконань судових рішень надали більше гарантій для кредиторів. Україна також відмінила вимогу для отримання дозволу на придбання нового корпоративної печатки, спростивши процедуру відкриття підприємства. Водночас, дещо ускладнено процедуру міжнародної торгівлі через введення додаткових перевірок під час митного оформлення.

«Оскільки рівень конкуренції за інвестиції зростає на глобальному рівні, ми спостерігаємо прискорення темпів реформ з метою поліпшення бізнес-клімату, - відзначив директор Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР. - Україна зробила деякі позитивні кроки, але інші країни рухаються швидше. Щоб відновити довіру інвесторів, Україні слід вжити рішучіших і послідовніших заходів з поліпшення податкової, митної і регуляторної політики, а також у сфері забезпечення виконання контрактів і прав інтелектуальної власності».

У розрізі 10 показників, на яких ґрунтується загальний рейтинг легкості ведення бізнесу, Україна займає наступні позиції із 183 країн: відкриття бізнесу - 112 місце (118 місце в 2011 році); отримання дозволів на будівництво - 180 місце (182); підключення до систем енергопостачання - 169 місце (169); реєстрація власності - 166 місце (165); отримання кредиту - 24 місце (21); захист прав інвесторів - 111 місце (108); сплата податків - 181 місце (181); міжнародна торгівля - 140 місце (136); забезпечення виконання контрактів - 44 місце (44); закриття бізнесу - 156 місце (158).

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття такого рішення проголосували 248 народних депутатів із 371, присутнього у залі.

Як повідомив у своєму виступі голова Бюджетного комітету ВР Валерій БАРАНОВ, уряд повинен доопрацювати проект бюджету, врахувати зауваження комітету Верховної Ради і у двотижневий термін подати його на розгляд до Верховної Ради.

Енергетика

Кабінет міністрів України погодився з ініціативою Міністерства енергетики і вугільної промисловості про включення низки теплоелектроцентралей, які перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України», до переліку об`єктів, які можуть бути передані у концесію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

За його словами, до переліку включені теплоелектроцентралі, які працюють на газі, з метою їх подальшого переведення на спалювання енергетичного вугілля.

«Це ТЕЦ, які працюють на газі. Ключова умова (передачі їх у концесію - УНІАН) – переведення їх на вугілля», - сказав міністр, не уточнивши при цьому, які саме ТЕЦ дозволено передати у концесію.

Як повідомляв УНІАН. Раніше заступник міністра енергетики Сергій ЧЕХ повідомив, що міністерство направило на розгляд уряду пропозицію передати у концесію цілісні майнові комплекси державних підприємств «Севєродонецька теплоелектроцентраль» (Луганська обл.) і «ТЕЦ-2 «Есхар» (Харківська обл.). Він зазначав, що передача підприємств у концесію дозволить залучити інвестиції для фінансування проектів з реконструкції ТЕЦ з переведенням їх на сучасні технології спалювання вугілля, зокрема на водно-вугільну суміш.

С.ЧЕХ також не виключив, що у разі схвалення на рівні уряду пропозицій міністерства про передачу ТЕЦ у концесію, відповідні концесійні конкурси можуть бути оголошені в 2012 році.

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) на своєму засіданні 20 жовтня схвалила зміни до Порядку проведення аукціонів з доступу до міждержавних мереж України для експорту електроенергії. Про це повідомив журналістам голова комісії Сергій ТІТЕНКО

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, зміни стосуються уточнення обов`язкових вимог до потенційних учасників аукціонів. Зокрема, в проекті змін чітко прописується, що компанії, які претендують на перетин, повинні мати договори на купівлю/продаж електроенергії з ДП «Енергоринок» і нерезидентами, терміни дії яких відповідають періодам, на які реалізується той чи інший перетин.

«Якщо компанія хоче брати участь в аукціоні, наприклад на рік, то договір і зовнішньоекономічний контракт мають бути на рік», - пояснив голова НКРЕ.

Проект регуляторного акту комісія планує обнародувати на офіційному сайті для обговорення.

Другий за величиною російський виробник нафти - ВАТ «ЛУКОЙЛ» вивчає можливість продажу Одеського НПЗ.

Про це сказав віце-президент ВАТ «ЛУКОЙЛ» Геннадій ФЕДОТОВ, сьогодні журналістам в Москві, передає Reuters.

«Вивчається можливість його продажу... Якщо завод стоїть рік, звичайно, один з варіантів (продаж) вивчається», - сказав він у відповідь на питання про долю Одеського НПЗ.

При цьому він уточнив, що на покупку активу, який був зупинений в жовтні 2010 року через несприятливі умови для бізнесу, вже є бажаючі, але відмовився коментувати деталі.

Соціальна політика

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду (ПФ) за підсумками 2011 року може скласти 21 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу заявив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

"Цього року розраховуємо (дефіцит бюджету ПФ - УНІАН) 17,8 млрд. грн., думаю, буде 21 млрд. грн., це близько 2% ВВП", - зазначив він.

Уряд прогнозує, що у 2013 році рівень дефіциту бюджету фонду складе близько 2 млрд. грн. - 0,3% ВВП, повідомив С. ТІГІПКО.

За його словами, з 2013 року, коли буде практично досягнуто бездефіцитний рівень бюджету ПФ, можна буде вводити другий рівень пенсійної системи - накопичувальний. Очікують, що у разі його введення, у 2013 році в економіку надійдуть додатково 3,6 млрд. грн., а в 2020 році - мінімум 36 млрд. грн.

Проте, як зазначив віце-прем`єр-міністр, на сьогодні існують ризики введення накопичувальної системи пенсійного страхування, а саме - розрив з відрахуваннями у солідарну систему, оскільки частина коштів спрямовуватиметься до накопичувальних фондів.

Україна - Європейський Союз Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що підписання Угоди про асоціацію можна відтермінувати, якщо Євросоюз не готовий відобразити у документі перспективу членства України в ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у інтерв`ю для програми «Вечори з Віталієм Коротичем», яке вийшло на УТ-1.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що хоче, щоб Україна мала «таку угоду, яка потрібна нам».

При цьому він нагадав, що неодноразово наполягав на включенні пункту про перспективу членства України в ЄС до Угоди. "Ми відповіді не отримали. Нам дали сигнали, що незадоволені в Європейській Комісії тим, що ми наполягаємо. Натякають, щоб ми зняли це питання", - заявив глава держави, додавши, що не хоче, «щоб були порушені наші партнерські права».

"Я сказав, що якщо ви не готові підписувати цю Угоду сьогодні, давайте почекаємо завтра, давайте післязавтра. Давайте наберемося терпіння. Ви в чомусь невпевнені в Україні - давайте подивимося, як далі будуть іти в Україні реформи, як ми будемо рухати", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він висловив переконання, що тільки така принципова позиція України, з якою в ЄС, нібито, не хочуть рахуватися, впливає на процес підготовки Угоди про асоціацію. В.ЯНУКОВИЧ виключив вплив інших чинників, зокрема і судових процесів щодо колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та інших чиновників її уряду, на переговори щодо документа.

"Ми сьогодні займаємо позицію, з якою наші партнери не хочуть рахуватися. І це головне, якщо говорити про цей переговорний процес із ЄС – нічого іншого немає. Справа ТИМОШЕНКО - я переконаний в тому, що пройде час, і все це стане на свої місця. Якщо вона невинна - прийме суд рішення, і це буде рішення суду", - заявив президент.

Угода про зону вільної торгівлі з ЄС може бути парафована, а потім підписана окремо від угоди про асоціацію.

Про це у коментарі УНІАН заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

"Ми сподіваємося на парафування. Я думаю, що цей документ може бути парафований", - сказала І.АКІМОВА.

Відповідаючи на питання кореспондента про те, чи може угода про ЗВТ бути виділена з загальної угоди про Асоціацію і підписана окремо, І.АКІМОВА відповіла: "На мій погляд, документ може бути підписаний тільки щодо зони вільної торгівлі".

Черговий раунд переговорів про підготовку угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом відбудеться наступного тижня в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні журналістам у Брюсселі.

«Наступного тижня у нас черговий раунд переговорів вже буде в Києві», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він відзначив, що в процесі підготовки документа для підписання необхідно вирішити низку питань.

«Все, що стосується подальшого просування з підготовки угоди про асоціацію, – там є ще ціла низка питань, які необхідно буде вирішити», - сказав А.КЛЮЄВ.

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