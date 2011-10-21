Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає Європу не вимагати від України швидкого поліпшення внутрішньої ситуації.

Про це В. ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю телекомпанії Euronews.

За його словами, «безумовно, хочеться, щоб Україна дорослішала, щоб вона інтегрувалася, щоб вона приймала нові сучасні європейські правила».

Відповідаючи на питання про те, що саме в неприйнятті Україною таких правил і складаються звинувачення на її адресу від представників європейського співтовариства, Президент України сказав: «Україні має змінюватися на краще, але вимагати того, щоб ми це зробили швидко, штучно - це неможливо. Це процес, цей процес, який зараз іде, він все одно веде до прогресу і він несе позитив ».