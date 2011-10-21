«АрселорМіттал Кривий Ріг» виділив понад 1,3 млн. грн. двом лікарням
На придбання медичного обладнання
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виділило понад 1,3 млн. грн. двом міським лікарням Кривого Рогу на придбання медичного обладнання.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі компанії.
Згідно з повідомленням, 575 тис. грн. використали на придбання апарата «Штучна нирка» і електрохірургічного апарату зварювання тканин для міської лікарні № 2. У міській клінічній лікарні № 8 встановили обладнання ультразвукової діагностики вартістю 800 тис. грн.
«Раніше подібне устаткування використовували тільки в обласних лікарнях регіону, медустановам Кривого Рогу воно було недоступне", - йдеться в повідомленні прес-центру.
У 2010 р. на кошти ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у розмірі 3,5 млн. грн. в трьох міських лікарнях Кривого Рогу провели ремонти.