У фракції «БЮТ-Батьківщина» заявляють про порушення проти Тимошенко 11 кримінальних справ

Народний депутат України Сергій СОБОЛЄВ (фракція «БЮТ-Батьківщина») заявляє про порушення проти колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО 11 кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«На сьогоднішній день, за нашою інформацією, прокуратурою розглядається 11 таких справ, і, швидше за все, буквально в ці години ми почуємо черговий звіт генерального прокурора з цього питання, тобто щодо відкриття і поновлення слідства стосовно 11 кримінальних справ», - заявив С.СОБОЛЄВ.

За його словами, ці кримінальні справи були «закриті українськими судами, а стосовно 6 із 11 цих справ було рішення Верховного Суду України, при чому ВСУ за часів президентства Леоніда КУЧМИ, коли цей суд очолював пан МАЛЯРЕНКО».

«Ми розуміємо, що справа, яку так довго впроваджував в життя КІРЄЄВ, не має ніякого продовження, тому треба відкривати нові кримінальні справи, причому по епізодах 10-15 річної давності», - підкреслив С.СОБОЛЄВ.

Він наголосив, що в Україні відбувається «безпрецедентний тиск на органи прокуратури, СБУ й інші силові структури з однією метою – не допустити опозицію до виборів».