Cьогодні в УНІАН - чергове засідання Клубу мандрівників

Сьогодні, 21 жовтня, в агентстві УНІАН пройде чергове засідання Клубу мандрівників «УНІАН - Тут і там».

На цьому засіданні журналіст, мандрівник Валерій КРАМАРЕНКО розповість про Іспанію. Тема: “Іспанія – країна-парадокс, або чим мачо відрізняється від мучачо”.

До участі у Клубі мандрівників запрошуються «усі, хто любить Іспанію, хто готовий її кожного разу відкривати для себе по-новому, або поки що лише мріє побувати в цій країні».

Місце проведення: Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зала. Початок о 18:30. Вхід вільний.

Довідка УНІАН. Засновниками клубу виступили УНІАН та туристичний сайт “Тут і там”.

Ідея проекту, за словами головного редактора УНІАН Олександра ХАРЧЕНКА, полягає в тому, щоб «дати можливість тим, хто здійснив цікаву мандрівку по Україні (Тут), або за кордоном (Там), розповісти про неї у невимушеній, камерній обстановці таким же колегам-мандрівникам. По суті йдеться про розвиток жанру усних дорожніх нотаток, які завдяки сучасним технічним можливостям можна кожного разу створювати як яскраве авторське шоу».

«Родзинка» проекту, додає керівник сайту «Тут і там» Володимир ЗМАЖЕНКО, полягає тому, що в Клубі кожен мандрівник може себе спробувати в ролі «Юрія Сенкевича» (популярний телеведучий радянських часів – УНІАН), обравши собі маршрут для розповіді, стилістику чи ілюстративний матеріал - фотознімки, відеоматеріали, малюнки чи щось інше. Слухачі ж та глядачі мають можливість бачити світ не очима одного-єдиного ведучого, а відкривати для себе Україну та інші країни через емоції, світогляд та світосприйняття різних людей. Також важливо, що це інтерактивне спілкування – ви можете запитати ведучого, уточнити щось у нього, попросити “відмотати” назад цікавий кадр”.

Участь в роботі клубу може взятии кожен бажаючий.