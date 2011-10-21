Експерти: Угода про ЗВТ з ЄС «цілком готова до підписання». Справа за політичною волею сторін

Експерти коментують результати переговорів української делегації щодо створення Зони Вільної Торгівлі між Україною та ЄС:

Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег УСТЕНКО вважає, що угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом «цілком готова до підписання», справа за політичною волею двох сторін. Таку думку він висловив в коментарі агентству персонального і стратегічного консалтингу "Berta Communications".

Експерт вважає досягнуті угоди серйозним проривом: «Особливо позитивне те, що досягнуто домовленостей практично за всіма позиціями, за якими, здавалося, досягти компромісу досить складно. Йдеться про автомобілебудування, ринок сільськогосподарської продукції». Відзначаючи, що обом сторонам під час переговорів довелося йти на поступки, О.УСТЕНКО констатував, що переговорний процес, принаймні, в його технічній частині, закінчений, і угода про вільну торгівлю «цілком готова до підписання».

«Справа тепер за політичною волею двох сторін, і української, і європейської: почати реальне підписання договорів і наступну їх ратифікацію парламентами країн Євросоюзу і парламентом України», - резюмував експерт.

Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ, директор компанії персонального і стратегічного консалтингу "Berta Communications" відзначив складність та інтенсивність переговорів. Такими вони були, на думку експерта, «перш за все, через небажання європейської комісії давати українським товарам великі преференції, давати їм значною мірою доступ до ринків країн Європейського Союзу».

Враховуючи це, а також досягнуті домовленості, Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ заявив: «Переговори, які завершилися в середу, слід вважати надуспішними, оскільки Україні вдалося домовитися за декількома принциповими питаннями. Насамперед, тому що Європейський Союз ухвалив найбільш ліберальні і найкращі умови для всіх країн-нечленів ЄС, які стосуються експорту металів. Принаймні, для української металургійної промисловості ставка мита до країн ЄС зменшується на цілих 5%. Крім того, досягнуто принципової згоди щодо збільшення експорту українських товарів агропромислової галузі. Це стосується, насамперед, соняшника, який складає основну частину українського сільськогосподарського експорту до країн ЄС. І суттєво збільшена кількість автомобілів, які будуть ввозитися з країн ЄС до України без мита, до 45 тис. одиниць щороку».

Політтехнолог підкреслив особливу роль першого віце-прем`єра Андрія КЛЮЄВА, під чиїм керівництвом ці переговори тривали протягом довгого часу: «Клюєву вдалося здійснити практично неможливе. Для порівняння, аналогічні переговори перед підписанням угоди про асоціацію та Зону вільної торгівлі для тієї ж Польщі тривали більше п`яти років, Україна пройшла шлях за три роки».

Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО, президент Інституту Горшеніна також вважає, що українська делегація на чолі з першим віце-прем`єром А.КЛЮЄВИМ виконала роботу на відмінно. Крім того, він відзначив роль Місії України в Європейському Союзі.

«Україна отримала режим найвищої торговельної та митної лібералізації, який ніколи не пропонувався країні поза ЄС. Документ на столі, він готовий до підписання. Тепер справа за політичним керівництвом країни», - заявив експерт.

При цьому, В.ОМЕЛЬЧЕНКО зазначив, що в риториці європейських чиновників і політиків з`явилася нова інтонація: «Ще кілька днів тому вони висловлювали побоювання, що Україна відмовляється від європейського вибору, дрейфує в бік Росії. Сьогодні українській стороні говорять приблизно так: «Все, що залежало від ЄС для євроінтеграції України, ми зробили. І тепер Україна має можливість сама прийняти остаточне рішення. Ми залишаємо вибір за вами».

Нагадавши, що Європейський парламент готує резолюцію по Україні, в якій буде сформульована консолідована позиція країн, що входять в ЄС, щодо політичної ситуації в Україні, Вадим Омельченко констатував: «У Брюсселі є своєрідний розкол в думках щодо політичних умов підписання договору про створення всеосяжної Зони вільної торгівлі з Україною. Країни так званих «старих демократій», насамперед Німеччина і Франція, займають досить радикальну позицію: підписання договору про ЗВТ неможливо без виконання Україною політичних вимог. Інша позиція у групи країн - вихідців з колишнього соцтабору, фронтменом якої виступає Польща. Її позиція - зняти політичні вимоги до України".

За оцінкою Ігоря БУРАКОВСЬКОГО, керівника Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, переговори дуже близькі до завершення: «Залишилося кілька технічних деталей, які завжди виникають на останньому етапі, але, як мені здається, ключові моменти вже узгоджені». У той же час, відзначає експерт, на останньому етапі «багато чого буде залежати не стільки від роботи переговірників, які зайняті обговоренням економічних питань, скільки від загального економічного фону, в якому проходять сьогодні переговори, і тих політичних подій які розгортаються навколо України».