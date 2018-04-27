Рекламний ринок Луганська - "комуністичний переділ"?

Є в Україні один обласний центр, який останнім часом не сходить з перших сторінок газет та телевізійних новин... Мова, звичайно ж, йде про Луганськ. То там народний обранець до міськради у всіх на очах, не шкодуючи власних сил і рук, поставить на місце гонорову «грубіянку», то на сесії міськради громадський діяч, вичерпавши всі способи достукатись до сердець тих же народних обранців, відкусить палець охоронцю, то ще якась пригода чи оказія. А після того, як у цьому регіоні на владних посадах закріпилися апологети «Капіталу» - українські комуністи, Луганщина має всі шанси перетворитися на випробовувальний майданчик мабуть для останнього у світовій історії «червоного» експерименту. І мова тут не лише про відкриття нового пам’ятника загиблим під час громадянської війни червоноармійцям чи побудову пам’ятника Катерині II (як прообразу Клари Цеткін?). Справа у тому, що, незважаючи на свої переконання, новітні комуністи досить жваво взяли участь у обороті товарно-грошових відносин, привносячи у «прогнилий» капіталізм «свіжий» струмінь більшовистсько-ленінського підходу до приватної власності.

Почали, звичайно, з реклами. Чому саме з реклами? Очевидно тому, що попереду вибори, а як говорить старе римське прислів’я, «народу треба хліба та видовищ». З «хлібом» у народних обранців склалось не дуже. Так, останнім часом у Луганську стало нормою відключення електроенергії та водопостачання. Тому, очевидно, настав час подбати про «видовища», зокрема й про зовнішню рекламу. Що й почали робити. Так, в липні цього року міська влада приймає Концепцію розвитку зовнішньої реклами в Луганську на 2011-16 рр. Причому якогось громадського обговорення даної концепції проведено не було. Паралельно міськрада відмовила існуючим у місті компаніям, що займалися зовнішньою рекламою, у подовженні дозволів на експлуатацію рекламних конструкцій, незважаючи на те, що ще на початку цього року компанії подали всі необхідні документи на отримання таких дозволів. Далі, вже як справа техніки, в рамках реалізації прийнятої концепції міськими органами влади були прийняті рішення про демонтаж щитів зовнішньої реклами у місті більшості компаній, що працювали на цьому ринку, зокрема «Перехід Аутдор», «Гелері-Октагон», «Довіра Аутдор», «Вікторія» та ін.

Згідно з інформацією голови Асоціації зовнішньої реклами України (АЗРУ) Артема Біденка, яку він озвучив на цьому тижні на прес-коференції в УНІАН, у даний час за вказівкою міської влади у місті вже демонтовано 206 конструкцій зовнішньої реклами із 1420. Як зазначив Біденко, демонтаж конструкцій відбувається за рахунок коштів місцевого бюджету (загальний сума виділених з бюджету на демонтаж рекламних конструкцій коштів складає коло 100 тис. грн..) і проходить "абсолютно дикунськими методами, коли зрізається сам щит, але лишається його металева підпорка". До того ж, як зазначає Біденко, фактично знищується бізнес рекламних компаній, які роками виступали справниками платниками податків до місцевого бюджету. Зокрема, за оцінкою рекламіста, надходження від зовнішньої реклами складали приблизно 1-2 % річного бюджету міста. До того ж, як зауважує Біденко, рекламні компанії забезпечували певну частину громадян Луганська роботою.

Цікаво, що згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, незважаючи на масштабність, якої на сьогодні набув демонтаж рекламних поверхонь у Луганську, суворі виконавці наказів міськради чомусь не чіпають біг-борди, що належать компаніям, які пов’язують з головою бюджетної комісії міськради, звичайно ж, відданим комуністом Володимиром Медяником. Варто зазначити, що саме з його особистістю деякі рекламісти та місцеві ЗМІ пов’язують всі останні події у цій сфері в Луганську.

Проте далі – більше. Згідно до інформації Артема Біденка, одразу після того, як нинішнім операторам зовнішньої реклами було відмовлено на подовження експлуатації рекламних конструкцій у визначених місцях, до міськради було подано заявки чотирьох компаній на розміщення реклами на 400 щитів. "При цьому ми неофіційно знаємо, що буде подано ще стільки ж", - стверджує Біденко. За його словами, компанії-заявники до цього часу ніколи не працювали у сфері зовнішньої реклами, їхні назви є просто невідомими ринку.

Таким чином, зазначають рекламісти, виходячи з вищенаведених фактів, можна стверджувати, що сьогодні в Луганську відбувається повномасштабний перерозподіл ринку зовнішньої реклами із застосуванням адміністративного ресурсу з ціллю монополізації цього ринку певними бізнес-політичними угруповуваннями. І рекламісти не збираються просто так здаватись і віддавати свій бізнес у руки «червоних» монополістів. Тим більше, що, за їх словами, вони мають всі законні підстави, аби визнати рішення та дії щодо демонтажу їх рекламних площ незаконними. Так, навіть згідно оцінки юридичного управління самої міськради дані рішення були прийняті народними обранцями з порушеннями існуючої процедури. На думку рекламістів, у діях міської влади є присутнім і порушення антимонопольного законодавства України. Тому, як зазначив керівник Асоціації зовнішньої реклами, Асоціація вже звернулася з приводу дій луганської влади до Генеральної прокуратури та Антимонопольного комітету України; компанії, чиї права були порушені при демонтуванні біг-бордів, вже подали в суди одинадцять позовів.

Планують тримати на контролі цю ситуацію і депутати Верховної Ради. Так, за словами народного депутата України Ірини Геращенко, перед початком передвиборчої кампанії постійно трапляються спроби місцевої влади приборкати регіональні пресу, телеканали, рекламну сферу для того, щоб використовувати їх не лише як бізнес, але й як агітаційний майданчик для своїх кандидатів чи політичних сил. За словами народного депутата, "це не просто переділ рекламного ринку в. Луганській області, а ще й бажання зачистити більш менш незалежні структури". "Я би провела тут паралель з тою ситуацією, яка склалася з виділенням частот для регіональних каналів, коли преференції даються саме лояльним ЗМІ. Думаю і тут мова йде про певну лояльність до місцевої влади", - заначила народний депутат.

"Я не думаю, що це додає позитивного іміджу владі, її репутації, і ми готові розглядати ці питання на відповідних профільних комітетах Верховної Ради", - сказала Геращенко. За її словами, вона з колегами планує підготувати депутатський запит, який буде озвучено на наступному парламентському тижні до відповідних правоохоронних органів, аби вони, за словами народного депутата, "розібралися з діями міського голови Луганська, прийняттям таких одноосібних рішень". "Хай нам правоохоронні органи дадуть чітку відповідь, чому рекламні структури, які багато років працювали в Луганській області, сьогодні потерпають", - зазначила народний депутат.

В свою чергу, народний депутат України, лідер Радикальної партії Олег Ляшко зазначив, що також звернувся до Генеральної прокуратури у зв`язку з діями луганської міської влади. При цьому, на його думку, відповідальність має понести і найвище керівництво Луганська, під чиїм «крилом» сьогодні працюють «червоні» бізнесмени, зокрема, мер міста, регіонал Сергій Кравченко. "Я звертаюся до генерального прокурора з вимогою порушити кримінальну справу проти мера міста Луганська Кравченка за зловживання посадовим становищем за статтею 365 Кримінального кодексу. Він, як мер міста, зловживає своїми повноваженнями, дозволяючи монополізувати ринок у кримінальний спосіб", - заявив депутат. Ляшко також заявив, що планує ініціювати загальноміський референдум з приводу висловлення недовіри сьогоднішньому меру. За його словами, луганська влада сьогодні нічого не зробила для того, аби покращити умови життя громадян.

Народний депутат також додав, що попросить прокуратуру перевірити "депутата Луганської міськради Володимира Медяника на наявність корупційної складової у його діях, адже цілком очевидно, що коли міські посадовці приймають рішення про знищення рекламних компаній і натомість дають преференції фірмам-одноденкам, очевидно, що це вони роблять не просто так". "Для мене цілком очевидно, що або міські посадовці, які дають дозвіл цим компаніям, самі є їх власниками, або вони мають до них пряму причетність", - зазначив Ляшко.

За його словами, події в Луганську свідчать про "підготовку до наступних парламентських та місцевих виборів з метою монополізації комуністами за сприяння мера Луганська ринку реклами". "Монополізація ринку реклами загрожує зростанням цін за послуги, несплатою надходжень до бюджету", - переконаний Ляшко. З ним погоджуються і рекламісти. До того ж, на їхню думку, якщо сьогодні подіям в Луганську не дати належної оцінки, вже зовсім скоро вони можуть набути загальнонаціонального масштабу з досить прогнозованими наслідками.

Максим Хорунжий